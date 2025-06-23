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За тиждень Нацбанк продав 724 мільйона доларів
08:48 23.06.2025 |
За тиждень з 16 по 20 червня Національний банк України продав на міжбанку 724 млн дол, при цьому не купував.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 16 по 20 травня Нацбанк продав на міжбанку 724 млн дол, що на 138,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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