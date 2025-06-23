Золото подешевшало на тлі зростання долара, ринки очікують на реакцію Ірану

Ціни на золото в понеділок трохи знизилися, оскільки інвестори віддали перевагу долару після нападу США на ключові іранські ядерні об'єкти у вихідні, а ринки уважно стежать за реакцією Ірану.

О 05:41 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3362,29 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,2% до 3378 доларів.

«Американські удари по іранських ядерних об'єктах призвели до того, що долар став безпечним притулком для покупців на валютному ринку», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

«Це зростання долара стримало золото і спричинило нехарактерно стриману динаміку дорогоцінного металу, незважаючи на ризики, пов'язані з конфліктом».

Долар подорожчав на 0,2% щодо своїх конкурентів, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

У неділю президент США Дональд Трамп підняв питання про зміну режиму в Ірані після ударів США по ключових військових об'єктах у вихідні, а високопоставлені чиновники його адміністрації попередили Тегеран про відплату.

Іран пообіцяв захищатися на наступний день після того, як США скинули 30-тисячні бомби на бункер над іранським ядерним об'єктом Фордоу.

Тим часом Іран та Ізраїль продовжували обмінюватися ракетними ударами. Представник ізраїльської армії заявив, що ізраїльські винищувачі завдали удару по військових об'єктах на заході Ірану.

У понеділок акції в Азії впали, а ціни на нафту ненадовго досягли п'ятимісячного максимуму, але на ринках не було ознак панічних продажів.

В останньому звіті Федеральної резервної системи про монетарну політику, опублікованому в п'ятницю, зазначено, що інфляція в США залишається дещо підвищеною, а ринок праці є стабільним.

З технічної точки зору, спотове золото може повторно протестувати підтримку на рівні 3348 доларів за унцію, а пробиття цього рівня може відкрити шлях до 3324 доларів, вважає технічний аналітик Reuters Ван Тао.

В іншому місці спотове срібло подорожчало на 0,2% до 36,07 доларів за унцію, платина піднялася на 0,1% до 1269,17 доларів, а паладій подорожчав на 0,2% до 1046,62 доларів.