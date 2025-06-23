Азіатські акції падають після атаки США на Іран

Азіатські акції впали в понеділок, оскільки апетит до ризику був підірваний атакою США на ядерні об'єкти Ірану протягом вихідних, що ознаменувало потенційно серйозну ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Японські акції впали разом з іншими, хоча місцеві ринки отримали деяку підтримку від даних індексу менеджерів із закупівель у виробничій сфері, які виявилися кращими за очікувані.

Регіональні ринки були налякані стрибком цін на нафту, що посилило побоювання щодо більш стійкої інфляції та підвищення вартості енергоносіїв.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3% на азіатських торгах, хоча аналітики відзначили, що ризикові активи виявилися більш стійкими, ніж очікувалося.

Австралійський ASX 200 був одним з найгірших за результатами дня, впавши майже на 0,8% попри дещо оптимістичні дані PMI за червень.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,1%, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,6%. Пекін засудив атаку США і закликав Ізраїль домовитися про перемир'я в регіоні.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,1%, що свідчить про слабке відкриття, а південнокорейський KOSPI і сінгапурський Straits Times втратили від 0,5% до 0,7%.

США атакували три ключові іранські ядерні об'єкти протягом вихідних, що ознаменувало офіційне вступ Америки в оновлений конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Президент Дональд Трамп заявив, що удар завдав «колосальної шкоди» і знищив об'єкти, хоча це не можна було відразу перевірити.

Інвестори тепер стежать за тим, як Тегеран відреагує на атаку. Ключовим моментом є Ормузька протока, головний судноплавний канал для Азії та Близького Сходу, який Тегеран може заблокувати.

Іранські ЗМІ повідомляють, що Тегеран розглядає такий крок. Блокада протоки може значно порушити постачання нафти та газу до кількох регіонів Азії та Європи, що може спричинити посилення економічних потрясінь у регіоні.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX втратили близько 0,5% кожен, погіршившись попри оптимістичні дані PMI за червень.

У червні японський виробничий сектор зріс, продемонструвавши перше місячне зростання за 11 місяців, оскільки зростання місцевого виробництва та запасів допомогло компенсувати слабкий попит.

Сектор послуг Японії також зріс швидшими темпами, що свідчить про поліпшення місцевого попиту на тлі підвищення заробітної плати.

Цього тижня увага прикута до даних про інфляцію в Токіо за червень, які будуть опубліковані в п'ятницю і повинні дати більше підказок щодо місцевої інфляції. Інфляція в Японії стабільно зростала в останні місяці, тримаючи інвесторів у напрузі щодо можливого підвищення процентних ставок Банком Японії.