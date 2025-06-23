Долар зміцнюється, оскільки ринки готуються до реакції Ірану на атаки США

У понеділок долар США дещо зміцнився, оскільки стурбовані інвестори шукали безпеку, хоча поки що ці зміни були незначними, що свідчить про те, що ринки чекають на реакцію Ірану на атаки США на його ядерні об'єкти, які посилили напруженість на Близькому Сході.

Найбільш помітні зміни відбулися на нафтовому ринку, де ціни на нафту досягли п'ятимісячного максимуму, тоді як світові фондові індекси продемонстрували падіння в першій реакції ринку на атаки США, що відбулися у вихідні.

На валютних ринках долар загалом зміцнився проти більшості конкурентів. Він подорожчав на 0,25% проти японської ієни до 146,415 після досягнення місячного максимуму на початку сесії.

Євро знизився на 0,33% до 1,1484 долара, а австралійський долар, який часто розглядається як показник ризику, ослаб на 0,2% до 0,6437 долара, коливаючись поблизу найнижчого рівня за останні три тижні.

В результаті індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших валют, зріс на 0,12% до 99,037. Фунт стерлінгів знизився на 0,25% до 1,34175 долара, а новозеландський долар також впав на 0,24% до 0,5952 долара.

Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що ринки перебувають у режимі очікування реакції Ірану, більше турбуючись про позитивний інфляційний вплив конфлікту, ніж про негативний економічний вплив.

«Валютні ринки будуть залежати від коментарів і дій урядів Ірану, Ізраїлю та США. Ризики явно схиляються до подальшого зростання валют-прихистків, якщо сторони ескалують конфлікт».

Іран пообіцяв захищатися на наступний день після того, як США скинули 30-тисячні бомби на гору над іранським ядерним об'єктом Фордоу. Американські лідери закликали Тегеран відступити, а в американських містах почалися антивоєнні протести.

В рамках кроку, який широко розглядається як найефективніша загроза Ірану завдати шкоди Заходу, парламент країни схвалив рішення про закриття Ормузької протоки. Майже чверть світових поставок нафти проходить через вузькі води, які Іран ділить з Оманом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

«Ринки, здається, розглядають удари США по Ірану як окремий випадок, а не початок більш масштабної війни», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«Незначний приплив коштів у безпечні активи свідчить про те, що інвестори все ще вважають це одноразовим загостренням, а не порушенням світових поставок нафти або торгівлі».

Хоча долар знову став безпечним притулком через швидке загострення геополітичної напруженості, відносно стримані рухи свідчать про те, що інвестори все ще обережно ставляться до повного переходу на американську валюту.

Цього року американська валюта впала на 8,6% порівняно з основними конкурентами, оскільки економічна невизначеність, спричинена митами президента Дональда Трампа, та занепокоєння щодо їхнього впливу на зростання економіки США змусили інвесторів шукати альтернативи.

Що стосується криптовалют, то біткойн піднявся на 1,3% на початку торгів після падіння приблизно на 4% у неділю, а ефір піднявся на 2,3% у понеділок після падіння на 9% на попередній сесії.