S&P 500 та Nasdaq знизилися. Інвестори були занепокоєні конфліктом на Близькому Сході

Індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися в п'ятницю, оскільки інвестори були занепокоєні ірансько-ізраїльським конфліктом.

Торги були нестабільними протягом більшої частини сесії. S&P 500 також знизився за тиждень, в той час як Nasdaq зафіксував тижневий приріст.

Іран заявив, що не обговорюватиме майбутнє своєї ядерної програми, перебуваючи під загрозою нападу з боку Ізраїлю, в той час як Європа намагалася повернути Тегеран до переговорів.

Білий дім заявив у четвер, що президент Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів вирішить, чи будуть США втручатися в ізраїльсько-іранську повітряну війну, що посилить тиск на Тегеран, щоб змусити його до переговорів.

"Інвестори трохи нервують, купуючи акції перед цією ситуацією і, зокрема, перед цими вихідними", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments у Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

Атаки Ізраїлю спрямовані на придушення здатності Тегерана створювати ядерну зброю. Через тиждень після початку кампанії Ізраїль заявив, що вразив десятки військових цілей.

Акції технологічних гігантів, включаючи Nvidia, стали одними з найбільших негативних факторів для S&P 500 і Nasdaq.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 35,16 пунктів, або на 0,08%, до 42 206,82, S&P 500 втратив 13,03 пунктів, або 0,22%, до 5 967,84, а Nasdaq Composite втратив 98,86 пунктів, або 0,51%, до 19 447,41.

За тиждень Dow майже не змінився, S&P 500 знизився на 0,2%, а Nasdaq виріс на 0,2%.

Обсяг торгів у п'ятницю був вищим за середній за останній час. Минулого дня відбулося "потрійне перемикання" - одночасне закінчення терміну дії опціонів на акції, ф'ючерсів на фондові індекси та контрактів на опціони на фондові індекси, що відбувається раз на квартал.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,91 млрд. акцій, порівняно з 18,06 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Інвестори також зважували коментарі представників Федеральної резервної системи після того, як ФРС в середу залишила процентні ставки без змін, а голова ФРС Джером Пауелл попередив, що інфляція може прискоритися влітку, оскільки тарифи Трампа доходять до споживачів.

Голова ФРС Крістофер Уоллер сказав, що він вважає, що інфляційний ризик від мит невеликий, і що ФРС повинна знизити ставки вже на наступному засіданні. Президент ФРБ Річмонда Том Баркін зайняв більш стриману позицію, заявивши, що немає ніякої нагальної потреби у зниженні ставок.

Акції Kroger підскочили на 9,8% після того, як продуктова мережа збільшила свій річний прогноз зростання продажів.

Акції Accenture впали на 6,9% після того, як постачальник ІТ-послуг повідомив, що кількість нових замовлень зменшилась у третьому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,1 до 1. На NYSE було зафіксовано 102 нових максимуми і 59 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 894 акції зросли, а 2 651 впали, відповідно кількість випусків, що знижуються, перевищила кількість випусків, що зростають, у співвідношенні 1,4 до 1.

