Долар США залишається в мінусі до євро і фунта, перейшов до зростання в парі з єною

Курс долара США залишається в мінусі в парах з євро і фунтом стерлінгів вдень у п'ятницю, але перейшов до зростання в парі з єною на новинах про скорочення продажу японських держпаперів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Інвестори продовжують оцінювати рішення провідних центробанків світу, ухвалені раніше цього тижня.

Федеральна резервна система (ФРС) США, Банк Англії та Банк Японії зберегли ключові ставки на попередньому рівні, тоді як регулятори Швейцарії та Норвегії знизили вартість запозичень.

Тим часом побоювання швидкого залучення Сполучених Штатів до конфлікту між Ізраїлем та Іраном дещо вщухли після того, як прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зачитала заяву Трампа, в якій він висловив намір ухвалити рішення щодо можливості участі Вашингтона в бойових діях проти Ірану впродовж найближчих двох тижнів.

"Я ухвалю рішення про те, чи переходити до дій, протягом наступних двох тижнів, ґрунтуючись на тому, що є шанс для ґрунтовних переговорів, які, можливо, відбудуться з Іраном у найближчому майбутньому", - йшлося в заяві президента США.

Євро за даними на 15:30 к. ч. коштує $1,1517 порівняно з $1,1498 на закриття торгів у четвер.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3491 порівняно з $1,3469 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 145,65 єни проти 145,46 єни наприкінці попередніх торгів.

Уряд Японії планує скорочувати запланований продаж наддовгих державних облігацій у рамках перегляду програми випуску держпаперів на поточний фінансовий рік, повідомляється в документі міністерства фінансів.

Обсяг розміщення двадцятирічних держбондів (JGB) за рік, що закінчиться в березні 2026 року, буде знижено на 1,8 трлн єн ($12,38 млрд) - до 10,2 трлн єн. Продаж тридцятирічних паперів буде зменшено на 900 млрд єн, сорокарічних - на 500 млрд єн.

Крім того, як стало відомо в п'ятницю, споживчі ціни в Японії в травні зросли на 3,5% у річному вираженні, мінімальними темпами з минулого листопада, після підвищення на 3,6% у квітні.

Підйом цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) прискорився при цьому до 3,7% з 3,5% у квітні. Це максимальний рівень більш ніж за два роки. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 3,6%, за даними Trading Economics.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1760 юаня проти 7,1860 юаня за підсумками попередньої сесії.

Народний банк Китаю в п'ятницю зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3% річних, ставку за п'ятирічними кредитами - на рівні 3,5%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків.

