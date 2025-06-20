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Європейські акції зростають наприкінці тижня
12:46 20.06.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у п'ятницю на зниженні побоювань з приводу швидкого втручання США в конфлікт на Близькому Сході.
Індекс Stoxx Europe 600 до 11:50 EET підвищився на 0,43% - до 538,16 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,34%, німецький DAX - 0,66%, французький CAC 40 - 0,41%, італійський FTSE MIB - 0,85%, іспанський IBEX 35 - 0,67%.
Президент США Дональд Трамп має намір ухвалити рішення щодо можливості участі Вашингтона в бойових діях проти Ірану протягом найближчих двох тижнів, ідеться в його заяві, яку зачитала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
"Я ухвалю рішення про те, чи переходити до дій, протягом наступних двох тижнів, ґрунтуючись на тому, що є шанс для ґрунтовних переговорів, які, можливо, відбудуться з Іраном у найближчому майбутньому", - ішлося в заяві президента США.
Тим часом роздрібний продаж у Великій Британії в травні впав на 2,7% порівняно з попереднім місяцем, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Це максимальне зниження за півтора року (з грудня 2023 року). Аналітики в середньому прогнозували скорочення лише на 0,5%, повідомляє Trading Economics.
Індекс споживчої довіри у Великій Британії в червні збільшився до мінус 18 пунктів з мінус 20 пунктів місяцем раніше, повідомила аналітична компанія NIQ GfK. Це максимальний рівень за півроку.
Індекс ділової довіри у Франції в червні знизився до 96 пунктів з 97 пунктів у травні, тоді як аналітики очікували збереження індексу на колишньому рівні.
У лідерах зростання в складі індексу Stoxx Europe 600 перебувають акції німецької туристичної компанії TUI AG, що підскочили майже на 5%. Раніше аналітики Barclays поліпшили рекомендацію для них до "купувати" з "продавати" і підвищили цільову ціну до 11 євро з 7,7 євро за акцію.
Найрізкіше зниження демонструють папери британської будівельної компанії Berkeley, що дешевшають на 7% після того, як компанія оголосила про призначення фінансового директора Річарда Стерна новим головним виконавчим директором.
Ринкова вартість нафтогазових компаній знижується слідом за цінами на нафту, зокрема ціна паперів TotalEnergies опустилася на 0,8%, BP plc - на 0,9%, Shell - на 0,6%.
Капіталізація виробників товарів класу "люкс" Burberry і Kering піднімається на 1,7% і 3,3% відповідно.
У Франкфурті акції Infineon Technology дорожчають на 1,6%, "префи" Porsche - на 1,4%. У Парижі до числа лідерів зростання входять папери ArcelorMittal, що дорожчають більш ніж на 2%.
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