Фінансові новини
- |
- 20.06.25
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7919 грн/$1
12:40 20.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 20 червня 2025 року.
|Показник
|19.06.2025
|20.06.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6570
|41.7919
|0.32
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 20 червня- 41,6854 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Європейські акції зростають наприкінці тижня
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7919 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.06.25
|Visa поглиблює використання стейблкоїнів
|Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів
Бізнес
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети
|Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів
|Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження
|Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн