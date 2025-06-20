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Христофор Колумб
Visa поглиблює використання стейблкоїнів
09:57 20.06.2025 |
Все частіше почали говорити про стейблкоїни. Особливо коли ось-ось в США відкриється можливість запускати цей тип криптовалют для багатьох компаній. Особливо це привабливо на фоні економії на комісіях у таких платіжних системах як Mastercard та Visa.
Потенційна втрата клієнтів змушує фінансових гігантів враховувати ризики.
Нещодавно Visa підписала партнерство з африканською фінтех-компанією Yellow Card для розширення своєї системи розрахунків стейблкоїнами в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA).
Співпраця спрямована на дослідження застосування технології стейблкоїнів для полегшення скарбничих операцій та управління ліквідністю для транскордонних трансакцій.
Це дозволить здійснювати перекази в доларах США глобально з використанням блокчейн-технології.
У Visa вже зафіксували трансакцій стейблкоїнів на суму понад $225 млн, які проходили через їхню мережу клієнтів-учасників.
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