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Ціни на золото падають, оскільки Трамп відклав рішення про удар по Ірану на два тижні
08:50 20.06.2025 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах в п'ятницю, відображаючи деяке поліпшення апетиту до ризику після того, як Білий дім заявив, що удар США по Ірану через ізраїльський конфлікт не є неминучим.
Жовтий метал продовжував відступати після яструбиних коментарів Федеральної резервної системи на початку цього тижня, які підтримали долар.
Хоча в п'ятницю долар трохи відступив назад, він налаштований на тижневе зростання. Зміцнення долара також зупинило нещодавнє зростання цін на платину, в результаті якого білий метал сягнув більш ніж чотирирічного максимуму.
О 06:58 EET спотове золото подешевшало на 0,5% до $3 353,17 за унцію, а серпневі ф'ючерси на золото знизилися на 1,1% до $3 369,40 за унцію.
Втрати по золоту відбулися на тлі деякого зростання на ринках, що схильні до ризику, після того, як Білий дім дав зрозуміти, що президент Дональд Трамп вирішить, чи приєднатися до ізраїльсько-іранського конфлікту, лише через два тижні.
Цей крок допоміг розвіяти деякі побоювання ринків щодо неминучості нападу США на Іран, особливо після того, як на початку цього тижня з'явилася низка повідомлень, що вказували на це.
Але «двотижневий» термін Трампа все одно залишив ринки в розгубленості, враховуючи, що в минулому президент неодноразово використовував цю одиницю часу для прийняття кількох важливих ключових політичних рішень, але лише для того, щоб відкласти їх на невизначений термін.
Вісім тижнів тому Трампа запитали, чи може він довіряти президенту Росії Владіміру Путіну, на що він також відповів «два тижні».
Проте перспектива відсутності негайної атаки на Іран допомогла стимулювати деякий апетит до ризику, навіть незважаючи на те, що Ізраїль і Іран продовжували атакувати один одного, розтягнувши свій новий конфлікт на восьмий день.
Ціни на інші метали знизились, на що також вплинула певна стійкість долара після «яструбиної» заяви ФРС на початку тижня. Ф'ючерси на срібло впали на 1,6% до $35,765 за унцію.
Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 602,05 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,9% до $4,7650 за фунт.
Ф'ючерси на платину знизилися на 1,5% до 1282,75 доларів за унцію, відступивши від більш ніж чотирирічного максимуму, досягнутого на попередній сесії.
Але білий метал зростає на 5,8% вже третій тиждень поспіль.
Платина перебуває на підйомі з середини травня, особливо після того, як у великому галузевому звіті було відзначено високий попит і скорочення пропозиції білого металу.
Звіт викликав спекулятивне шаленство на ринку білого металу, коли інвестори швидко зайняли довгі позиції по білому металу. Але аналітики все ще сумніваються, чи триватиме це ралі.
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