Акції в Азії зростають після того, як Трамп відклав рішення щодо Ірану. Японія налякана високим індексом споживчих цін

Більшість азіатських акцій зміцнилися в п'ятницю після того, як президент США Дональд Трамп відклав на два тижні рішення про участь США у війні між Ізраїлем та Іраном, що дало ринками деяке короткострокове полегшення.

Однак японські акції відставали після гарячих даних про споживчу інфляцію та жорстких коментарів Банку Японії, які посилили очікування, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки в найближчі місяці.

Регіональні ринки отримали мало торгових сигналів від Волл-стріт, яка була закрита в четвер. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3% на азіатських торгах, залишаючись негативними, незважаючи на заяву Трампа щодо Ірану.

Американські фондові ринки все ще перебувають під впливом жорстких коментарів Федеральної резервної системи, оскільки її голова Джером Пауелл не взяв на себе зобов'язань щодо майбутніх знижень ставок і навіть скоротив прогноз центрального банку щодо зниження ставок на 2026 рік.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX відставали від більшості своїх азіатських аналогів у п'ятницю, втративши 0,1% і 0,3% відповідно. Найбільший тиск чинили акції експортно-орієнтованих компаній, які зазнали тиску через деяке зміцнення єни.

За даними, опублікованими в п'ятницю, інфляція за базовим індексом споживчих цін Японії, що не враховує волатильні ціни на свіжі продукти харчування, у травні підскочила до майже дворічного максимуму, а базова інфляція досягла річного максимуму.

За цими даними було опубліковано протокол засідання Банку Японії, яке відбулося на початку травня, який показав, що кілька членів правління Банку Японії підтримують курс банку на підвищення ставок.

Сильні дані про індекс споживчих цін з'явилися через кілька днів після того, як Банк Японії залишив процентні ставки без змін, але попередив, що, ймовірно, підвищить їх, якщо інфляція продовжить зростати. Дані п'ятниці підштовхнули до зростання бетів на те, що Банк Японії може підвищити ставки вже в липні.

Проте японські ринки продемонстрували певне зростання за тиждень.

Азіатські біржі, на яких переважають технологічні компанії, показали найкращі результати за день, оскільки сектор відновив нещодавні втрати завдяки деякому поліпшенню апетиту до ризику.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,8%, а південнокорейський KOSPI підскочив на 1,1% до найвищого рівня з початку 2022 року.

Інші, нетехнологічні індекси були менш оптимістичними. Декілька азіатських ринків також зазнали втрат за тиждень, оскільки апетит до ризику був підірваний війною між Ізраїлем та Іраном.

Білий дім заявив у четвер, що Трамп вирішить, чи приєднатися до війни, протягом двох тижнів, хоча президент все ще сподівається на ядерні переговори з Тегераном.

Однак це сталося на восьмий день конфлікту між Ізраїлем та Іраном, і війна не демонструвала ознак деескалації.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,3% та 0,1% відповідно, продемонструвавши незначну реакцію на рішення Народного банку залишити базову ставку кредитування без змін.

Однак очікується, що Народний банк Китаю все ж знизить ставку в цьому році, оскільки Пекін вживає заходів для підтримки повільного економічного зростання.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 0,5%, а індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,1%.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії зросли на 0,2%, що вказує на позитивне відкриття.