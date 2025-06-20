Фінансові новини
- |
- 20.06.25
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Долар завершить тиждень на оптимістичній ноті, підтриманий привабливістю безпечних активів
08:19 20.06.2025 |
У п'ятницю долар має зафіксувати найбільше тижневе зростання за понад місяць, оскільки невизначеність щодо війни на Близькому Сході та її можливих наслідків для світової економіки підживила попит на традиційні безпечні активи.
Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, має намір піднятися на 0,5% цього тижня. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном не демонструє ознак затихання, а учасники ринку нервують через можливе втручання США в регіоні.
Дві країни вже тиждень ведуть повітряні бої, оскільки Тель-Авів прагне перешкодити ядерним амбіціям Тегерана та паралізувати внутрішній уряд. Білий дім заявив, що президент США Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів ухвалить рішення про те, чи приєднатися до Ізраїлю у війні.
Результатом цього став нещодавній стрибок цін на нафту, що додало нового рівня інфляційної невизначеності для центральних банків у регіонах, які вже борються з потенційними наслідками американських мит для своїх економік.
«Зростання цін на нафту створює інфляційну невизначеність у час, коли економічне зростання слабшає», - зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.
«Це значно ускладнює роботу центральних банків - чи слід їм пом'якшити політику, щоб підтримати зростання, чи стриматися, щоб не підживити інфляцію? Більшість, здається, наразі надають пріоритет питанням зростання, припускаючи, що зростання цін на нафту може бути нестійким».
На початку торгів в Азії євро піднявся на 0,16% до 1,151 долара, а долар ослаб проти ієни на 0,17% до 145,23 за долар.
Зростанню єни також сприяли дані про інфляцію, які виявилися вищими за очікувані, що підтримало очікування щодо майбутнього підвищення процентних ставок. Крім того, протокол засідання Банку Японії з питань монетарної політики, що відбулося цього тижня, показав, що політики погодилися з необхідністю продовжувати підвищувати ставки, які все ще перебувають на дуже низькому рівні.
Швейцарський франк у п'ятницю залишився на рівні 0,816 за долар, але готується до найбільшого тижневого падіння з середини квітня після того, як центральний банк країни знизив вартість позик. Швейцарські ставки зараз становлять 0%.
Валюти, що позитивно корелюють з ризиковим настроєм, такі як австралійський і новозеландський долари, залишалися стабільними, а фунт стерлінгів майже не змінився і становив 1,34 долара.
Хоча на початку цього тижня Федеральний резерв дотримався свого прогнозу щодо двох знижень процентних ставок цього року, голова Джером Пауелл застеріг від надмірного значення цього прогнозу. Аналітики розцінили заяву центрального банку як «яструбину позицію», що ще більше підкріпило зростання долара цього тижня.
Однак інвестори були здивовані несподіваним зниженням процентної ставки на 25 базисних пунктів банком Norges, і крона впала на понад 1% щодо долара цього тижня.
Хоча геополітична напруга була в центрі уваги ринку цього тижня, занепокоєння щодо мит та їхнього можливого впливу на витрати, корпоративні маржі та загальне зростання залишаються актуальними. Ці побоювання тиснуть на долар, який цього року впав приблизно на 9%.
Наближається термін введення мит Трампом на початку липня, і джерела повідомляють, що європейські чиновники все більше змиряються з тим, що 10% ставка «взаємних» мит стане базовою в будь-якій торговельній угоді між США та ЄС.
В інших регіонах офшорний юань майже не змінився і склав 7,185 після того, як Китай, як і очікувалося, залишив базові кредитні ставки без змін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Європейські акції зростають наприкінці тижня
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7919 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.06.25
|Visa поглиблює використання стейблкоїнів
|Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів
Бізнес
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети
|Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів
|Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження
|Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн