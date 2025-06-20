Долар завершить тиждень на оптимістичній ноті, підтриманий привабливістю безпечних активів

У п'ятницю долар має зафіксувати найбільше тижневе зростання за понад місяць, оскільки невизначеність щодо війни на Близькому Сході та її можливих наслідків для світової економіки підживила попит на традиційні безпечні активи.

Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, має намір піднятися на 0,5% цього тижня. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном не демонструє ознак затихання, а учасники ринку нервують через можливе втручання США в регіоні.

Дві країни вже тиждень ведуть повітряні бої, оскільки Тель-Авів прагне перешкодити ядерним амбіціям Тегерана та паралізувати внутрішній уряд. Білий дім заявив, що президент США Дональд Трамп протягом наступних двох тижнів ухвалить рішення про те, чи приєднатися до Ізраїлю у війні.

Результатом цього став нещодавній стрибок цін на нафту, що додало нового рівня інфляційної невизначеності для центральних банків у регіонах, які вже борються з потенційними наслідками американських мит для своїх економік.

«Зростання цін на нафту створює інфляційну невизначеність у час, коли економічне зростання слабшає», - зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«Це значно ускладнює роботу центральних банків - чи слід їм пом'якшити політику, щоб підтримати зростання, чи стриматися, щоб не підживити інфляцію? Більшість, здається, наразі надають пріоритет питанням зростання, припускаючи, що зростання цін на нафту може бути нестійким».

На початку торгів в Азії євро піднявся на 0,16% до 1,151 долара, а долар ослаб проти ієни на 0,17% до 145,23 за долар.

Зростанню єни також сприяли дані про інфляцію, які виявилися вищими за очікувані, що підтримало очікування щодо майбутнього підвищення процентних ставок. Крім того, протокол засідання Банку Японії з питань монетарної політики, що відбулося цього тижня, показав, що політики погодилися з необхідністю продовжувати підвищувати ставки, які все ще перебувають на дуже низькому рівні.

Швейцарський франк у п'ятницю залишився на рівні 0,816 за долар, але готується до найбільшого тижневого падіння з середини квітня після того, як центральний банк країни знизив вартість позик. Швейцарські ставки зараз становлять 0%.

Валюти, що позитивно корелюють з ризиковим настроєм, такі як австралійський і новозеландський долари, залишалися стабільними, а фунт стерлінгів майже не змінився і становив 1,34 долара.

Хоча на початку цього тижня Федеральний резерв дотримався свого прогнозу щодо двох знижень процентних ставок цього року, голова Джером Пауелл застеріг від надмірного значення цього прогнозу. Аналітики розцінили заяву центрального банку як «яструбину позицію», що ще більше підкріпило зростання долара цього тижня.

Однак інвестори були здивовані несподіваним зниженням процентної ставки на 25 базисних пунктів банком Norges, і крона впала на понад 1% щодо долара цього тижня.

Хоча геополітична напруга була в центрі уваги ринку цього тижня, занепокоєння щодо мит та їхнього можливого впливу на витрати, корпоративні маржі та загальне зростання залишаються актуальними. Ці побоювання тиснуть на долар, який цього року впав приблизно на 9%.

Наближається термін введення мит Трампом на початку липня, і джерела повідомляють, що європейські чиновники все більше змиряються з тим, що 10% ставка «взаємних» мит стане базовою в будь-якій торговельній угоді між США та ЄС.

В інших регіонах офшорний юань майже не змінився і склав 7,185 після того, як Китай, як і очікувалося, залишив базові кредитні ставки без змін.