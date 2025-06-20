Ф'ючерси на акції США падають, оскільки Трамп відклав рішення щодо Ірану

Ф'ючерси на індекси акцій США впали в четвер ввечері на тлі святкового спаду торгів після того, як президент Дональд Трамп відклав рішення про прямий удар по Ірану, що вказує на продовження невизначеності на ринках.

На ф'ючерси також тиснули жорсткі коментарі Федеральної резервної системи в середу, оскільки центральний банк залишився невизначеним щодо зниження процентних ставок, а також прогнозував менше знижень у 2026 році.

У четвер Волл-стріт була закрита через свято Джунтінс, і протягом тижня торги в основному проходили в обмеженому діапазоні, оскільки інвестори залишалися обережними щодо будь-яких великих ставок.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% до 6022,0 пунктів, а ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0,2% до 21 904,25 пунктів станом на 20:19 за східним часом (00:19 за Гринвічем). Ф'ючерси на Dow Jones впали на 0,3% до 42 392,0 пунктів.

Президент Дональд Трамп прийме рішення про пряму участь США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном протягом найближчих двох тижнів, повідомила Білий дім у четвер.

Трамп, як видається, все ще сподівається на можливість проведення переговорів з Тегераном, навіть попри те, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном не демонструє ознак затихання. Хоча президент публічно розмірковував про прямий напад на Іран, він також висловлював надію на можливість проведення ядерних переговорів з Ісламською республікою.

Проте Трамп в основному виступає проти будь-якої діяльності Ірану з збагачення урану, мотивуючи це тим, що Тегеран може розробити ядерну зброю.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який у п'ятницю вступив у восьмий день, змусив Волл-стріт утримуватися від ризиків протягом тижня, оскільки ринки побоювалися розширення конфлікту на Близькому Сході.

Стрибок цін на нафту, спричинений конфліктом, також викликав побоювання щодо інфляції, зумовленої зростанням цін на енергоносії.

Індекси Волл-стріт демонстрували незначні коливання протягом цього тижня, а жорсткі коментарі ФРС також негативно впливали на настрої.

У середу центральний банк, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін. Однак голова ФРС Джером Пауелл в основному повторив підхід ФРС до будь-яких майбутніх процентних ставок, що базується на даних, а також вказав на постійні ризики інфляції, пов'язані з тарифною політикою Трампа.

Пауелл як і раніше прогнозує щонайменше два зниження процентних ставок у 2025 році, але дещо знизив прогноз ФРС щодо зниження ставок у 2026 році.

Після засідання Трамп виступив із різкою критикою ФРС, повторивши свої заклики до зниження процентних ставок.

Індекс S&P 500 завершив середу без змін на рівні 5980,87 пунктів. Індекс NASDAQ Composite зріс на 0,1% до 19 546,27 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0,1% до 42 171,66 пунктів.