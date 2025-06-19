Долар США стабільний до євро, зміцнюється проти єни, дешевшає до фунта

Курс долара США підвищується в парі з єною, дешевшає до фунта стерлінгів, зберігає стабільність проти євро.

Учасники ринку оцінюють підсумки засідань центральних банків і продовжують стежити за розвитком ірано-ізраїльського конфлікту.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Федеральна резервна система (ФРС) США в середу зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 4,25-4,5% річних. Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

У пресрелізі за підсумками засідання наголошується, що різкі коливання показників зовнішньої торгівлі вплинули на останні дані, однак, як і раніше, свідчать про те, що "економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами". Керівництво ФРС підтвердило прогноз, згідно з яким до кінця року ставку буде знижено загалом на 50 базисних пунктів.

Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рівні 4,25% за підсумками засідання в четвер, як і очікували аналітики. Регулятор вказав на значний прогрес у питанні дезінфляції за останні два роки. Британський ЦБ очікує, що інфляція повернеться до цільових 2% наступного року.

Водночас у його пресрелізі наголошується, що курс ГКП "має залишатися обмежувальним протягом досить тривалого часу, доки ризики сталого повернення інфляції до цільового рівня у 2% у середньостроковій перспективі не розсіються".

Швейцарський національний банк у четвер знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до нульового рівня. Регулятор відзначив погіршення перспектив світової економіки на тлі підвищеної напруженості в міжнародних торговельних відносинах і не виключив подальшого зменшення ставки.

Водночас глава ЦБ Мартін Шлегель заявив, що рішення про перехід до від'ємних ставок не ухвалюватимуть із легкістю. "Ми добре розуміємо, що негативні ставки - це виклик для багатьох учасників економіки, а також для тих, хто робить накопичення", - сказав він.

Негативний вплив на світові ринки продовжує чинити конфлікт на Близькому Сході та побоювання, що США можуть бути втягнуті в нього безпосередньо.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що наразі не ухвалив остаточного рішення про те, як вирішуватиме іранську проблему. Він повторив, що не виключає відновлення переговорів із Тегераном. При цьому Трамп зазначив, що підсумком обов'язково мають стати гарантії, що у Тегерана не буде ядерної зброї.

Євро за даними на 14:49 EET коштує $1,1480 порівняно з $1,1484 на закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується з підвищенням на 0,11% - по $1,3436.

Проти швейцарського франка долар знижується на 0,12%, до 0,8178 франка.

Курс долара щодо єни піднімається на 0,37% - до 145,66 єни.

