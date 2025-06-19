Європейські фондові індекси знижуються в четвер

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в четвер, інвестори оцінюють рішення центральних банків і продовжують стежити за подіями на Близькому Сході.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:31 EET опустився на 0,4% - до 538,17 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,26%, німецький DAX - 0,37%, французький CAC 40 - 0,67%, італійський FTSE MIB - 0,33%, іспанський IBEX 35 - 0,26%.

Негативний вплив на світові ринки продовжує чинити ірано-ізраїльський конфлікт і побоювання, що США можуть бути втягнуті в нього безпосередньо.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що наразі ще не ухвалив остаточного рішення про те, як він вирішуватиме іранську проблему. Він повторив, що не виключає відновлення переговорів із Тегераном щодо ядерної проблематики. При цьому Трамп зазначив, що підсумком обов'язково мають стати гарантії, що у Тегерана не буде ядерної зброї.

Федеральна резервна система (ФРС) США в середу зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 4,25-4,5% річних. Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

У пресрелізі за підсумками засідання наголошується, що різкі коливання показників зовнішньої торгівлі вплинули на останні дані, проте вони, як і раніше, свідчать про те, що "економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами". Керівництво ФРС підтвердило прогноз, згідно з яким до кінця року ставку буде знижено загалом на 50 базисних пунктів.

Швейцарський національний банк (SNB) за підсумками засідання, що завершилося в четвер, знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до нульового рівня. Регулятор відзначив погіршення перспектив світової економіки на тлі підвищеної напруженості в міжнародних торговельних відносинах і не виключив подальшого зменшення ставки.

Водночас глава ЦБ Мартін Шлегель зазначив, що рішення про перехід до від'ємних ставок не ухвалюватимуть із легкістю. "Ми добре розуміємо, що негативні ставки - це виклик для багатьох учасників економіки, а також для тих, хто робить накопичення", - сказав він.

Центробанк Норвегії (Norges Bank) знизив ключову ставку до 4,25% з 4,5% річних. Це перше її зменшення за останні п'ять років. Таке рішення стало несподіванкою для аналітиків, які не прогнозували зміни, і спричинило падіння курсу нацвалюти та прибутковості держоблігацій. Norges Bank утримував ставку на максимумі за 15 років з грудня 2023 року.

Пізніше в четвер рішення щодо ставок оголосить Банк Англії. Аналітики вважають, що регулятор залишить вартість запозичень без змін.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування Stora Enso (+17,6%). Напередодні фінський виробник паперу та упаковки повідомив, що розглядає можливість виділення своїх шведських лісових активів в окрему компанію, оскільки прагне посилити акцент на виробництві пакування із поновлюваних матеріалів.

Ринкова вартість фінської нафтогазової Neste Oyj підвищується на 5,2%. Капіталізація інших компаній сектора також збільшується: TotalEnergies додає 2,4%, Equinor і Repsol - по 1,8%, BP plc - 1,6%, Shell - 1%, Eni - 0,7%.

У зниженні лідирує нідерландська рекрутингова компанія Randstad (-4,9%). Акції виробників товарів класу "люкс" Kering і Burberry знижуються в ціні на 4% і 3,8% відповідно, чипмейкера Soitec - на 3,9%, виробника слухових апаратів Demant і рекрутингової Adecco Group - на 3,7%.