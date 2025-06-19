НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6570 грн/$1

61% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою через смартфон чи інший пристрій з NFC у 2024 році, на 21% більше, ніж у довоєнному 2021-му. Водночас кожен другий має цифрову картку, а 41% користуються тільки нею і не мають фізичного аналога.