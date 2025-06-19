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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6570 грн/$1
12:41 19.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 19 червня 2025 року.
|Показник
|18.06.2025
|19.06.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6018
|41.6570
|0.13
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 19 червня- 41,6293 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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