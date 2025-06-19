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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають, оскільки конфлікт на Близькому Сході підтримує попит

08:57 19.06.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли в четвер, оскільки ірано-ізраїльський конфлікт триває вже сьомий день, стимулюючи попит на актив-прихисток, хоча обережна позиція Федеральної резервної системи США щодо майбутнього зниження ставок стримувала зростання.

О 07:05 EET Спотове золото подорожчало на 0,2% до $3 374,54 за унцію. Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,5% до $3 391,90.

"Золото зробило невеликий відскок, поки ми чекаємо на наступні кроки в ізраїльсько-іранському конфлікті. Якщо США вирішать взяти безпосередню участь у конфлікті, це може підвищити геополітичні ставки", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.

Геополітична напруженість залишалася підвищеною, оскільки президент США Дональд Трамп в середу утримався від підтвердження того, чи приєднаються США до бомбардувань Ізраїлем іранських ядерних і ракетних об'єктів, що змусило жителів Тегерана покинути місто на тлі безперервних повітряних ударів.

Американські військові перемістили деякі літаки і кораблі з баз на Близькому Сході, які можуть бути вразливими до будь-якої потенційної іранської атаки, повідомили Reuters в середу два американських чиновника.

Золото часто використовують як надійний засіб збереження вартості в часи геополітичної та фінансової нестабільності.

У середу ФРС залишила процентні ставки без змін. Політики ФРС, як і раніше, прогнозують зниження ставок на піввідсотка в цьому році, але вони сповільнили темпи майбутніх знижень.

Однак голова ФРС Джером Пауелл застеріг від надмірного покладання на цей прогноз, попередивши про «значну» інфляцію в майбутньому, оскільки насувається підвищення імпортних мит.

"ФРС не була такою "голубиною", як дехто сподівався, і я б сказав, що Пауелл був трохи більш "яструбиним", ніж багато хто хотів би. Долар США, ймовірно, знаходиться на рівні перепроданості, і це, швидше за все, обмежить зростання золота в найближчі кілька тижнів", - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик City Index.

У той же час, спотова ціна на срібло була стабільною на рівні 36,74 долара за унцію, платина зросла на 1% до 1336,08 долара, а паладій - на 1,2% до 1061,37 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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