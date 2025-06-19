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Азіатські акції падають на тлі невизначеності щодо участі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном

08:32 19.06.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції в четвер в цілому знизилися, причому найбільше падіння спостерігалося в Японії та Гонконзі, оскільки геополітична напруженість зросла після повідомлення ЗМІ про те, що США готуються до можливого військового удару по Ірану.

Американські фондові ф'ючерси також знизилися в Азії, що відображає обережність інвесторів напередодні розвитку подій в конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Учасники ринку також уважно оцінювали рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки та коментарі Джерома Пауелла щодо інфляції, спричиненої митами.

Настрої погіршилися в четвер після того, як Bloomberg повідомив, що високопосадовці США готуються до можливого удару по Ірану, ймовірно, у вихідні, що свідчить про пряме загострення конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що має «ідеї», але вирішить «за секунду до того, як це станеться», що посилило нервозність на ринку. Він сказав, що може завдати удару по Ірану, а може і не завдати.

Це сталося після того, як верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї відхилив вимоги президента Трампа про беззастережну капітуляцію і заявив, що ані мир, ані війна не можуть бути нав'язані Ісламській Республіці.

Тим часом рішення Федеральної резервної системи в середу про збереження процентних ставок на незмінному рівні та попередження голови Джерома Пауелла про те, що інфляція, пов'язана з торговими тарифами, може посилитися цього літа, ще більше погіршили схильність до ризику.

Індекс Hang Seng у Гонконзі очолив падіння, втративши більше 1% після різкого падіння на попередній сесії.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,7%, а більш широкий індекс TOPIX втратив 0,6%.

Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2%.

Південнокорейський KOSPI знизився на 0,5%, а індекс Straits Times в Сінгапурі впав на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 знизилися на 0,2%, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії впав більш ніж на 1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 у четвер практично не змінився.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що ринок праці Австралії в травні несподівано скоротився, а рівень безробіття залишився стабільним.

Це свідчить про те, що ринок праці все ще залишається в основному напруженим, але може дати Резервному банку Австралії певний простір для подальшого зниження ставок.
За матеріалами: investing.com
 

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