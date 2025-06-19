Фінансові новини
- |
- 19.06.25
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції падають на тлі невизначеності щодо участі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном
08:32 19.06.2025 |
Азіатські акції в четвер в цілому знизилися, причому найбільше падіння спостерігалося в Японії та Гонконзі, оскільки геополітична напруженість зросла після повідомлення ЗМІ про те, що США готуються до можливого військового удару по Ірану.
Американські фондові ф'ючерси також знизилися в Азії, що відображає обережність інвесторів напередодні розвитку подій в конфлікті між Ізраїлем та Іраном.
Учасники ринку також уважно оцінювали рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки та коментарі Джерома Пауелла щодо інфляції, спричиненої митами.
Настрої погіршилися в четвер після того, як Bloomberg повідомив, що високопосадовці США готуються до можливого удару по Ірану, ймовірно, у вихідні, що свідчить про пряме загострення конфлікту.
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що має «ідеї», але вирішить «за секунду до того, як це станеться», що посилило нервозність на ринку. Він сказав, що може завдати удару по Ірану, а може і не завдати.
Це сталося після того, як верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї відхилив вимоги президента Трампа про беззастережну капітуляцію і заявив, що ані мир, ані війна не можуть бути нав'язані Ісламській Республіці.
Тим часом рішення Федеральної резервної системи в середу про збереження процентних ставок на незмінному рівні та попередження голови Джерома Пауелла про те, що інфляція, пов'язана з торговими тарифами, може посилитися цього літа, ще більше погіршили схильність до ризику.
Індекс Hang Seng у Гонконзі очолив падіння, втративши більше 1% після різкого падіння на попередній сесії.
Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,7%, а більш широкий індекс TOPIX втратив 0,6%.
Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2%.
Південнокорейський KOSPI знизився на 0,5%, а індекс Straits Times в Сінгапурі впав на 0,2%.
Ф'ючерси на індійський Nifty 50 знизилися на 0,2%, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії впав більш ніж на 1%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 у четвер практично не змінився.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що ринок праці Австралії в травні несподівано скоротився, а рівень безробіття залишився стабільним.
Це свідчить про те, що ринок праці все ще залишається в основному напруженим, але може дати Резервному банку Австралії певний простір для подальшого зниження ставок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зростають, оскільки конфлікт на Близькому Сході підтримує попит
|Азіатські акції падають на тлі невизначеності щодо участі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном
|Долар стабільний, оскільки Пауелл вказує на ризики інфляції. Зростають побоювання щодо Близького Сходу
|S&P 500 завершив день майже без змін, втративши прибутки. Голова ФРС Пауелл заявив про зростання інфляції
|НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих
|Ринки акцій Європи зростають
Бізнес
|Соцмережі стають основним джерелом новин для людей по всьому світу — дослідження
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин