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АНАЛІТИКА

Долар стабільний, оскільки Пауелл вказує на ризики інфляції. Зростають побоювання щодо Близького Сходу

08:02 19.06.2025 |

Фінанси

 

У четвер долар залишався стабільнким, оскільки інвестори зважували обережний тон голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла щодо інфляції, а загроза розширення конфлікту на Близькому Сході та можливе втручання США залишили настрої непевними.

Як і очікувалося, ФРС залишила ставки без змін, а політики заявили, що все ще розраховують на зниження ставок на піввідсотка цього року, хоча не всі з них погодилися з необхідністю зниження ставок.

Пауелл заявив, що інфляція цін на товари прискориться протягом літа, оскільки мита, введені президентом США Дональдом Трампом, позначаться на споживачах.

«Зрештою, вартість мита має бути сплачена, і частина її ляже на кінцевого споживача», - заявив Пауелл на прес-конференції в середу. «Ми знаємо це, тому що так кажуть підприємства. Про це свідчать дані з минулого».

Коментарі Пауелла, який знову потрапив під критику Трампа, підкреслюють виклики, що стоять перед політиками, які намагаються впоратися з невизначеністю, пов'язаною з митами та геополітичними ризиками, що викликає занепокоєння ринків щодо подальшої динаміки процентних ставок у США.

Проте трейдери розраховують на щонайменше два зниження ставок цього року, хоча аналітики не впевнені щодо початкової точки.

«Ринок очікує двох знижень ставки на 25 базисних пунктів цього року, найімовірніше, у вересні та грудні, але, на нашу думку, вересневе засідання FOMC відбудеться занадто рано, щоб ФРС могла спокійно знизити ставки», - заявили економісти ING.

«Фактично ФРС визнала, що сучасна економіка працює досить добре, з певними ризиками, і відклала все це до макроекономічних даних, які з'являться в найближчі місяці», - зазначили економісти в своєму звіті.

Реакція валютного ринку була стриманою: долар дещо зміцнився після рішення ФРС, а на ранок в Азії стабілізувався щодо основних валют.

Євро коштував 1,14805 долара, що на 0,6% нижче за тиждень - це найбільше тижневе падіння з початку травня. Єна дещо зміцнилася до 144,86 за долар, а швейцарський франк коштував 0,81895 за долар.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,18% до 1,3398 долара на початку торгів напередодні рішення Банку Англії, який, як очікується, залишить ставки без змін.

Швейцарський національний банк і Norges Bank також мають сьогодні оголосити свої рішення щодо монетарної політики.

Індекс долара, який вимірює вартість валюти відносно шести інших валют, становив 98,957 і має намір продемонструвати зростання на 0,8% за тиждень, що є найсильнішим тижневим показником з кінця лютого.

Інвестори продовжують стежити за розвитком подій на Близькому Сході, де конфлікт між Ізраїлем та Іраном у четвер вступив у сьомий день. Зростає занепокоєння щодо можливого втручання США, оскільки Трамп тримає світ у невідомості щодо того, чи приєднаються США до бомбардування Ізраїлем іранських ядерних об'єктів.

Конфлікт посилив побоювання щодо більш широкої нестабільності в регіоні, що ускладнюється побічними ефектами війни в Газі.

Це призвело до зниження чутливого до ризиків австралійського долара на 0,3% до 0,649 долара, а новозеландський долар ослаб на 0,32% до 0,60105 долара.

Американські ринки закриті в четвер через федеральне свято Juneteenth.
За матеріалами: investing.com
 

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