S&P 500 завершив день майже без змін, втративши прибутки. Голова ФРС Пауелл заявив про зростання інфляції

Індекс S&P 500 завершив середу майже без змін, втративши попередні прибутки після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що інфляція цін на товари, ймовірно, зросте влітку, оскільки мита президента Дональда Трампа позначаться на споживачах.

Центральний банк США залишив процентні ставки без змін, як і очікувалося. У своїй заяві політики підтвердили очікування щодо двох знижень ставок цього року, але зростаюча меншість не очікує жодних знижень. Крім того, вони дещо уповільнили очікуваний темп до одного зниження на чверть проценту в 2026 і 2027 роках.

До коментарів Пауелла акції були дещо вищими. Під час його виступу дохідність американських держоблігацій також відновила більшу частину свого попереднього падіння.

«Він чітко дав зрозуміти, що не змінюватиме монетарну політику, доки не буде впевненості щодо впливу мит на інфляцію», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities.

Отже, «ми маємо поєднання зростання дохідності та того факту, що для оцінки впливу» мит знадобиться час, - додав він.

Інвестори також уважно стежать за розвитком подій на Близькому Сході. Деякі з них стурбовані можливістю більш прямого військового втручання США в повітряну війну між Ізраїлем та Іраном.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї відхилив вимогу Трампа про беззастережну капітуляцію. Трамп заявив, що його терпіння вичерпалося, хоча він не вказав, яким буде його наступний крок.

Енергетика очолила падіння серед секторів S&P 500, тоді як інформаційні технології показали найбільше зростання.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 44,14 пункти, або 0,10%, до 42 171,66, S&P 500 втратив 1,85 пункту, або 0,03%, до 5 980,87, а Nasdaq Composite зріс на 25,18 пункту, або 0,13%, до 19 546,27.

На початку дня дані про кількість первинних заявок на допомогу з безробіття показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня знизилася, але залишилася на рівні, що відповідає подальшій втраті динаміки ринку праці в червні.

Послання Пауелла було узгодженим з тим, що було повідомлено раніше. Інфляція все ще залишається високою, але мита в найближчі місяці стануть непередбачуваним фактором. Пауелл сказав, що якби не мита, він би зараз знизив ставки», - зазначив Сахак Мануелян, керуючий директор з глобальної торгівлі акціями в Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

Акції емітента стейблкоїнів Circle Internet зросли на 33,8% після того, як Сенат США ухвалив законопроект про створення регуляторної бази для криптовалютних токенів, прив'язаних до долара, відомих як стейблкоїни.

Акції сталеливарної компанії Nucor подорожчали на 3,3% після того, як прогноз прибутку за другий квартал виявився вищим за оцінки аналітиків.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,28 до 1. На NYSE було зафіксовано 102 нових максимуми та 55 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2613 акцій подорожчали, а 1882 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,39 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,48 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,99 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.