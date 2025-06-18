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Ринки акцій Європи зростають

13:04 18.06.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:18 к. ч. підвищився на 0,02% - до 542,37 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,2%, німецький DAX - 0,14%, французький CAC 40 - 0,25%, італійський FTSE MIB - 0,37%, іспанський IBEX 35 - 0,31%.

Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 1,9% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив у середу остаточні дані. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,2% у квітні.

Результат збігся з попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Темпи зростання споживчих цін опустилися нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2% вперше з вересня 2024 року.

Споживчі ціни у Великій Британії в травні зросли на 3,4% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

У квітні британська інфляція також становила 3,4%. За даними Trading Economics, аналітики в середньому прогнозували збереження зростання цін минулого місяця на цьому рівні.

Спочатку ONS повідомляло про підвищення цін на 3,5% у квітні, але потім скоригувало оцінку через помилку в розрахунках.

Тим часом шведський центробанк (Riksbank) у середу очікувано знизив процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 2%.

Трейдери також чекають підсумків чергового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. За прогнозами експертів, американський ЦБ у середу збереже ставку на колишньому рівні в 4,25-4,5%.

Крім того, ринки продовжують стежити за конфліктом Ізраїлю та Ірану, який триває вже шостий день. Інвестори побоюються його ескалації та сильнішої залученості США після того, як президент цієї країни Дональд Трамп закликав Тегеран до беззастережної капітуляції.

Акції Airbus дорожчають на 3,1% після того, як авіабудівний концерн повідомив про підвищення коефіцієнта дивідендних виплат до 30-50% скоригованого прибутку з 30-40% і підтвердив річні прогнози.

BP plc нарощує капіталізацію на 0,1%, Shell - на 0,3%. Eni скорочує її на 0,1%, TotalEnergies - на 0,4%.

Акції Societe Generale і BNP Paribas додають у вартості 1,1% і 0,6% відповідно, Deutsche Bank - 1%, UniCredit - 0,7%.

Торгуються в плюсі й страховики Munich Re (+0,5%) і AXA (+1,1%), проте ціна акцій Generali скорочується (-0,3%).

Котирування паперів фармацевтичних Novo Nordisk, GSK, Sanofi та AstraZeneca знижуються на 1,1%. Ринкова вартість Roche зменшується на 0,4%, Recordati - на 0,7%, Merck KGaA - на 1,4%.

Ціна акцій Daimler Truck знижується на 1,2%, BMW AG - на 0,8%, Renault - на 0,7%, Iveco - на 1,5% (найсильніше серед компонентів FTSE MIB).

Виробники шин Pirelli і Michelin втрачають 0,5% і 0,7% капіталізації відповідно.

Список лідерів падіння на торгах у Парижі очолює виробник товарів класу "люкс" Kering (-1,8%), тоді як конкурент- LVMH перебуває серед лідерів зростання (+0,5%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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