Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринки акцій Європи зростають
13:04 18.06.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:18 к. ч. підвищився на 0,02% - до 542,37 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,2%, німецький DAX - 0,14%, французький CAC 40 - 0,25%, італійський FTSE MIB - 0,37%, іспанський IBEX 35 - 0,31%.
Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 1,9% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив у середу остаточні дані. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,2% у квітні.
Результат збігся з попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
Темпи зростання споживчих цін опустилися нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2% вперше з вересня 2024 року.
Споживчі ціни у Великій Британії в травні зросли на 3,4% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.
У квітні британська інфляція також становила 3,4%. За даними Trading Economics, аналітики в середньому прогнозували збереження зростання цін минулого місяця на цьому рівні.
Спочатку ONS повідомляло про підвищення цін на 3,5% у квітні, але потім скоригувало оцінку через помилку в розрахунках.
Тим часом шведський центробанк (Riksbank) у середу очікувано знизив процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 2%.
Трейдери також чекають підсумків чергового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. За прогнозами експертів, американський ЦБ у середу збереже ставку на колишньому рівні в 4,25-4,5%.
Крім того, ринки продовжують стежити за конфліктом Ізраїлю та Ірану, який триває вже шостий день. Інвестори побоюються його ескалації та сильнішої залученості США після того, як президент цієї країни Дональд Трамп закликав Тегеран до беззастережної капітуляції.
Акції Airbus дорожчають на 3,1% після того, як авіабудівний концерн повідомив про підвищення коефіцієнта дивідендних виплат до 30-50% скоригованого прибутку з 30-40% і підтвердив річні прогнози.
BP plc нарощує капіталізацію на 0,1%, Shell - на 0,3%. Eni скорочує її на 0,1%, TotalEnergies - на 0,4%.
Акції Societe Generale і BNP Paribas додають у вартості 1,1% і 0,6% відповідно, Deutsche Bank - 1%, UniCredit - 0,7%.
Торгуються в плюсі й страховики Munich Re (+0,5%) і AXA (+1,1%), проте ціна акцій Generali скорочується (-0,3%).
Котирування паперів фармацевтичних Novo Nordisk, GSK, Sanofi та AstraZeneca знижуються на 1,1%. Ринкова вартість Roche зменшується на 0,4%, Recordati - на 0,7%, Merck KGaA - на 1,4%.
Ціна акцій Daimler Truck знижується на 1,2%, BMW AG - на 0,8%, Renault - на 0,7%, Iveco - на 1,5% (найсильніше серед компонентів FTSE MIB).
Виробники шин Pirelli і Michelin втрачають 0,5% і 0,7% капіталізації відповідно.
Список лідерів падіння на торгах у Парижі очолює виробник товарів класу "люкс" Kering (-1,8%), тоді як конкурент- LVMH перебуває серед лідерів зростання (+0,5%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи зростають
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6018 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.06.25
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|WSJ: Amazon та Walmart хочуть власні стейблкоїни
|Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни, важливий для криптоіндустрії
|Золото без змін, оскільки інвестори залишаються осторонь в очікуванні рішення ФРС
Бізнес
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
|Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
|MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти