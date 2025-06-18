НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6018 грн/$1

У заяві він зазначив, що лідери G7 «висловили підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні» та «визнали, що Україна зобов'язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме».