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АНАЛІТИКА

Золото без змін, оскільки інвестори залишаються осторонь в очікуванні рішення ФРС

08:50 18.06.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото не змінилися на торгах в Азії в середу, оскільки інвестори утримувалися від великих ставок напередодні рішення Федеральної резервної системи США, а також уважно стежили за розвитком подій навколо ізраїльсько-іранського конфлікту.

О 05:42 EET спотове золото залишається на рівні $3 388,04 за унцію. Ф'ючерси на американське золото майже не змінилися - $3 406,50.

"Золото коливалося, оскільки інвестори відстежують ескалацію ризиків на Близькому Сході. Стримані американські звіти по роздрібних продажах, житловому будівництву і промисловому виробництву посилили аргументи на користь того, що ФРС знизить ставки цього року", - відзначають аналітики ANZ в своїй записці.

У середу Іран та Ізраїль завдали нових ракетних ударів один по одному, оскільки повітряна війна між двома давніми ворогами триває вже шостий день, незважаючи на заклик президента США Дональда Трампа до беззастережної капітуляції Ірану.

США розгортають більше винищувачів на Близькому Сході і продовжують розгортання інших військових літаків, повідомили Reuters три американські чиновники.

Дані у вівторок показали, що роздрібні продажі в США в травні впали більше, ніж очікувалося, що було викликано зниженням покупок автомобілів, оскільки поспіх, пов'язаний з потенційним підвищенням цін, пов'язаним з митами, пішов на спад.

Тим часом, очікується, що центральний банк США залишить процентну ставку без змін за підсумками засідання, яке відбудеться сьогодні.

У центрі уваги також будуть оновлені прогнози ФРС щодо економіки та базової процентної ставки.

«Ми зберігаємо наш прогноз, що структурно сильні покупки центрального банку і зростання авуарів ETF в результаті скорочення ФРС підвищать ціну на золото до $3 700 за унцію до кінця 2025 року і до $4 000 до середини 2026 року», - йдеться в повідомленні Goldman Sachs.

SPDR Gold Trust, найбільший в світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його активи у вівторок зросли на 0,43% до 945,94 тонни.

У той же час спотова ціна на срібло знизилася на 0,1% до 37,22 долара за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1 266,04 долара, а паладій - на 0,3% до 1 054,63 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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