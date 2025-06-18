Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції різноспрямовані на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном; Nikkei досягає 4-місячного максимуму на тлі ослаблення єни
08:25 18.06.2025 |
Азіатські фондові ринки були змішаними в середу, оскільки Гонконг очолив падіння на тлі зростання геополітичної напруженості через можливе втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, тоді як японський Nikkei піднявся до чотиримісячного максимуму на тлі ослаблення єни.
Увага інвесторів залишалася прикутою до рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, яке має бути оприлюднено сьогодні. В Азії ринки аналізували останні дані про торгівлю Японії, які підкреслили вплив американських мит.
Регіональні ринки намагалися орієнтуватися на американські аналоги, оскільки ф'ючерси на Волл-стріт рухалися в вузькому діапазоні, відображаючи невизначеність настроїв.
Гонконгський Hang Seng очолив падіння, втративши більше 1% після шостого дня повітряної війни між Ізраїлем та Іраном, під час якої обидві країни здійснили нові ракетні удари.
Ризикована ситуація погіршилася після публікації у вівторок статті в Wall Street Journal, в якій йшлося про те, що президент США Дональд Трамп скликав старших радників у Ситуаційну кімнату для розгляду варіантів, включаючи удари по Ірану.
Він також зажадав від Тегерана «беззастережної капітуляції». Попередження Трампа про те, що терпіння США «вичерпується», і його заява про те, що Америка має «повний і тотальний контроль над іранським повітряним простором», посилили занепокоєння на ринку.
Нервова обстановка посилила занепокоєння, викликане останніми торговими кроками США.
Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,5%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.
Австралійський S&P/ASX 200 практично не змінився, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,5%.
Індійський Nifty 50 Futures також не змінився, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії знизився на 0,1%.
Всупереч регіональній тенденції, південнокорейський KOSPI підскочив на 0,7%.
Японський Nikkei 225 також підскочив на 0,7% до найвищого рівня з кінця лютого, підтриманий слабкою єною, на яку вплинув стрибок цін на нафту. Більш широкий індекс TOPIX піднявся на 0,5%.
Дані, опубліковані в середу, показали, що експорт Японії в травні впав на 1,7% в річному вимірі, що стало першим спадом після восьми поспіль місяців зростання.
Експорт до США впав на 11,1%, що підкреслює вплив широких мит США на автомобілі, сталь та промислові товари.
Зараз увага прикута до оголошення Федерального резерву про ставки. Ніяких змін не очікується, але інвестори будуть уважно стежити за оновленими прогнозами на тлі ознак охолодження роздрібних продажів у США та зростання ризиків рецесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото без змін, оскільки інвестори залишаються осторонь в очікуванні рішення ФРС
|Азіатські акції різноспрямовані на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном; Nikkei досягає 4-місячного максимуму на тлі ослаблення єни
|Долар стабільний, оскільки інвестори стежать за конфліктом між Ізраїлем та Іраном напередодні засідання ФРС
|Індекси закрилися зниженням, оскільки конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння інвесторів
|Мінфін на аукціонах ОВДП 17 червня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн
|Частка євро у валютних зобов'язаннях банків України зросла до 31% - НБУ
Бізнес
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg