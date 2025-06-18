Азіатські акції різноспрямовані на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном; Nikkei досягає 4-місячного максимуму на тлі ослаблення єни

Азіатські фондові ринки були змішаними в середу, оскільки Гонконг очолив падіння на тлі зростання геополітичної напруженості через можливе втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, тоді як японський Nikkei піднявся до чотиримісячного максимуму на тлі ослаблення єни.

Увага інвесторів залишалася прикутою до рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, яке має бути оприлюднено сьогодні. В Азії ринки аналізували останні дані про торгівлю Японії, які підкреслили вплив американських мит.

Регіональні ринки намагалися орієнтуватися на американські аналоги, оскільки ф'ючерси на Волл-стріт рухалися в вузькому діапазоні, відображаючи невизначеність настроїв.

Гонконгський Hang Seng очолив падіння, втративши більше 1% після шостого дня повітряної війни між Ізраїлем та Іраном, під час якої обидві країни здійснили нові ракетні удари.

Ризикована ситуація погіршилася після публікації у вівторок статті в Wall Street Journal, в якій йшлося про те, що президент США Дональд Трамп скликав старших радників у Ситуаційну кімнату для розгляду варіантів, включаючи удари по Ірану.

Він також зажадав від Тегерана «беззастережної капітуляції». Попередження Трампа про те, що терпіння США «вичерпується», і його заява про те, що Америка має «повний і тотальний контроль над іранським повітряним простором», посилили занепокоєння на ринку.

Нервова обстановка посилила занепокоєння, викликане останніми торговими кроками США.

Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,5%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.

Австралійський S&P/ASX 200 практично не змінився, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,5%.

Індійський Nifty 50 Futures також не змінився, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії знизився на 0,1%.

Всупереч регіональній тенденції, південнокорейський KOSPI підскочив на 0,7%.

Японський Nikkei 225 також підскочив на 0,7% до найвищого рівня з кінця лютого, підтриманий слабкою єною, на яку вплинув стрибок цін на нафту. Більш широкий індекс TOPIX піднявся на 0,5%.

Дані, опубліковані в середу, показали, що експорт Японії в травні впав на 1,7% в річному вимірі, що стало першим спадом після восьми поспіль місяців зростання.

Експорт до США впав на 11,1%, що підкреслює вплив широких мит США на автомобілі, сталь та промислові товари.

Зараз увага прикута до оголошення Федерального резерву про ставки. Ніяких змін не очікується, але інвестори будуть уважно стежити за оновленими прогнозами на тлі ознак охолодження роздрібних продажів у США та зростання ризиків рецесії.