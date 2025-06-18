Долар стабільний, оскільки інвестори стежать за конфліктом між Ізраїлем та Іраном напередодні засідання ФРС

У середу вранці долар США утримав свої позиції щодо основних валют, підтриманий попитом на безпечні активи, оскільки конфлікт між Ізраїлем та Іраном тримав інвесторів у напрузі напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, яке має бути оприлюднено сьогодні.

Протягом останніх шести днів Ізраїль завдавав ударів по Ірану, щоб зупинити його ядерну діяльність, і заявив про необхідність зміни уряду в Ісламській республіці.

За повідомленням Reuters, американські військові також посилюють свою присутність у регіоні, що викликає спекуляції про втручання США, яке, як побоюються інвестори, може поширитися на регіон, багатий на енергоресурси, ланцюги поставок та інфраструктуру.

На цьому тлі долар знайшов підтримку як безпечна валюта, зміцнившись з четверга приблизно на 1% щодо японської єни, швейцарського франка та євро, що допомогло йому скоротити падіння, яке спостерігалося на початку року.

Раніше цього року долар втратив більше 8% через підрив довіри до економіки США на тлі торговельної політики.

«Долар все ще є безпечним притулком завдяки своїй глибині та ліквідності, тому, так, структурні сили послаблюють діяльність долара як безпечного притулку, але вони не підривають її повністю», - сказав валютний стратег Родріго Катріл з National Australia Bank.

«Але в умовах великої небажання ризикувати долар все одно отримає підтримку, хоча, можливо, не таку ж, як у минулому».

У середу долар зміцнився на 0,1% щодо єни, досягнувши тижневого максимуму. Останній курс становив 145,21 єни.

На початку азіатських торгів швейцарський франк залишився на рівні 0,816 за долар, а євро подорожчав на 0,1% до 1,149 долара.

Більш широкий індекс, що відстежує курс долара щодо шести інших валют, майже не змінився після стрибка на 0,6% на попередній торговій сесії.

Стрибок цін на нафту до близько 75 доларів за барель також негативно вплинув на євро і єну, враховуючи, що Європейський Союз і Японія є в основному нетто-імпортерами нафти, на відміну від США, які є нетто-експортером.

Наступним об'єктом уваги інвесторів є ФРС, яка має вирішити, чи змінювати свої процентні ставки.

Останні дані показали, що економіка США сповільнюється на тлі непередбачуваної політики президента Дональда Трампа, а підвищення цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході також ускладнює завдання ФРС.

Трейдери очікують, що центральний банк залишить вартість позик без змін, і будуть зацікавлені почути прогноз ФРС щодо процентних ставок на цей рік та загального стану економіки.

«У найближчій перспективі, ймовірно, буде знову наголошено на обережності, але цікаво буде подивитися, як вони інтерпретують і орієнтуються в новому прогнозі, який, на нашу думку, покаже нижчий темп зростання поряд з потенційно більш стійкою інфляцією», - сказав Катріл.

У вівторок Банк Японії першим серед основних центральних банків оголосив рішення щодо процентної ставки в рамках останнього раунду політичних зустрічей у всьому світі. Він залишив ставки без змін і заявив, що сповільнить план скорочення обсягів купівлі облігацій, щоб заспокоїти нещодавній розпродаж на ринках облігацій.

Цього тижня очікуються рішення центральних банків Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Швеції.

Ознаки того, що торговельна невизначеність завдає шкоди країнам у всьому світі, стали очевидними, коли Японія повідомила про зниження експорту в травні вперше за вісім місяців.

Розчаруванням для інвесторів стала зустріч «Великої сімки» в Канаді, яка не дала жодних результатів у питанні тарифів напередодні встановленого Трампом на початку липня терміну для введення додаткових мит.

Трамп заявив, що Японія займає «жорстку» позицію в торговельних переговорах, а Європейський Союз ще не запропонував того, що він вважає справедливою угодою.