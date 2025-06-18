Індекси закрилися зниженням, оскільки конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння інвесторів

Американські акції завершили торги у вівторок зі збитками, оскільки конфлікт між Ізраїлем та Іраном тривав п'ятий день поспіль і викликав занепокоєння інвесторів, а американські військові перекинули винищувачі до Близького Сходу.

Індекси поглибили збитки під час післяобідніх торгів, а індекс волатильності Cboe піднявся до 21,6, що є найвищим показником з 23 травня.

Агентство Reuters з посиланням на трьох американських чиновників повідомило, що американські військові перекидають на Близький Схід додаткові винищувачі та продовжують розгортання інших бойових літаків.

Президент Дональд Трамп закликав Іран до «беззастережної капітуляції».

«Ми перебуваємо в періоді, коли видимість не дуже хороша, невизначеність висока, а стіна турбот перебуває в стадії будівництва», - сказав Террі Сендвен, головний стратег з акцій в U.S. Bank Wealth Management в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Крім конфлікту на Близькому Сході, інвестори уважно стежать за будь-якою новою інформацією про мита Трампа, його законопроект про зниження податків і процентні ставки в США.

У середу очікується рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики, і, як вважають експерти, політики залишать ставки без змін.

Всі основні сектори S&P 500 продемонстрували зниження, за винятком енергетики, яка зросла разом із різким підвищенням цін на нафту. Інвестори побоюються, що конфлікт може створити перешкоди для експорту нафти з нафтоносного Близького Сходу.

Акції оборонних компаній також зросли, зокрема Lockheed Martin - на 2,6%.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 299,29 пункту, або 0,70%, до 42 215,80, S&P 500 втратив 50, 39 пунктів, або 0,84%, до 5 982,72, а Nasdaq Composite втратив 180,12 пунктів, або 0,91%, до 19 521,09.

Сандвен сказав, що ринок може торгуватися в бічному тренді, поки інвестори не отримають більшої ясності, але прибутки та інші фактори, ймовірно, залишаться сприятливими для акцій.

Акції сонячної енергетики впали після того, якреспубліканці в Сенаті США пізно в понеділок оприлюднили запропоновані зміни до законопроекту Трампа про зниження податків, включаючи поступове скасування податкових пільг для сонячної, вітрової та енергетичної галузей до 2028 року.

Акції Enphase Energy впали на 24%, а Sunrun - на 40%.

Акції Eli Lilly подешевшали на 2% після того, як компанія погодилася придбати Verve Therapeutics за 1,3 млрд доларів. Акції Verve різко зросли.

Раніше у вівторок дані показали, що роздрібні продажі в США в травні впали більше, ніж очікувалося, а виробництво на заводах минулого місяця майже не зросло.

«Стійкі споживачі стають нервовими», - сказав Брайан Джейкобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,07 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було 97 нових максимумів і 77 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 1325 акцій подорожчали, а 3130 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,36 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,71 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,98 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.