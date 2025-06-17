У НБУ розповіли, чи настав час «відспівати» долар

Попри знецінення долара на світових ринках, він залишатиметься відчутною частиною золото-валютних резервів України, а його ризики - під контролем.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на форумі "Банківський ринок 2025" від ЕП, Незалежної асоціації банків України та Mastercard.

Долар становить 83% золото-валютних резервів України й останні місяці він активно знецінюється відносно інших світових валют. На питання чи бачить НБУ ризики в цьому, голова Нацбанку Андрій Пишний відповів, що ризики є, але регулятор активно реагує на них відповідними рішенням.

"Чи загрожує щось долару? Мова йде про волатильність. Американська економіка глибока, ринків капіталів теж сильні. Говорити про те, що долар треба "відспівати" - ні. Він відіграватиме свою відчутну роль", - заявив він.

Пишний зазначив, що кожен національний банк приймає ті рішення, які вважає для себе максимально ефективними диверсифікуючи резерви так, щоб вони були захищені й ефективні з думки управління.

Він вважає, що Нацбанк України з цим завданням справляється.

"Наразі я не бачу якихось глибоких зрушень. Ми слідкуємо за волатильністю й ухвалюємо необхідні технічні рішення", - додав голова регулятора.