Фінансові новини
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Найнижчий з початку війни: НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу в Україні
Протягом першої половини 2025 року Індекс фінансового стресу (ІФС), який вимірює НБУ, перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.
Як зазначили в НБУ, незмінно найбільший внесок в ІФС мав валютний субіндекс, який дещо знизився порівняно з початком року передусім через скорочення обсягів валютних інтервенцій.
Основне джерело волатильності ІФС - це субіндекс державних цінних паперів, який коливався унаслідок різких змін спредів за суверенними єврооблігаціями й дещо зріс порівняно з початком року.
Значення субіндексу поведінки домогосподарств залишалося майже незмінним передусім через збереження відносно високого рівня ставок за депозитами населення.
Субіндекс корпоративних цінних паперів тимчасово зростав через коливання цін акцій українських компаній, спричинених зміною очікувань про успішність мирних перемовин, але на початку літа він повернувся до мінімальних значень.
Банківський субіндекс залишається низьким, попри незначне зниження показників ліквідності навесні, повідомили в НБУ.
Фінансовий стрес
Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому 2022 року. Але, як зазначали в НБУ, він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.
МВФ у березні оприлюднив два сценарії для України. Базовий сценарій війна закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
Негативний сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року. Він сценарій передбачає падіння реального ВВП на 2% у 2025 році та на 0,5% у 2026 році.
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