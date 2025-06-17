Долар США стабільний до євро, слабо дорожчає до фунта

Курс долара США стабільний у парі з євро, помірно підвищується до фунта стерлінгів і слабко дешевшає до єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,1%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,03%.

Як повідомляють ЗМІ, влада Ірану через арабських посередників передала до США та Ізраїлю повідомлення про бажання деескалувати ситуацію і відновити переговори щодо своєї ядерної програми з Вашингтоном. При цьому іранські офіційні особи попередили, що Тегеран може прискорити ядерну програму та збільшити масштаб конфлікту, якщо не буде перспектив повернутися до переговорів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що для врегулювання кризи Іран має повністю відмовитися від розробки ядерної зброї. Під час від'їзду із саміту G7 у Канаді Трамп повідомив журналістам, що хоче "реального завершення" проблем з Іраном, повідомляє CBS News. Він зазначив, що Іран "дуже близький" до отримання ядерної зброї, і висловив сподівання на те, що іранську ядерну програму вдасться ліквідувати задовго до потенційної необхідності для США втрутитися.

Тим часом у середу завершиться дводенне засідання Федеральної резервної системи, а в четвер стане відоме рішення щодо ставки Банку Англії. Аналітики прогнозують, що обидва регулятори збережуть незмінними основні параметри грошово-кредитної політики.

Як показало щомісячне опитування Bank of America, оптимізм керуючих фондами щодо долара США впав до мінімуму за 20 років.

Євро за даними на 14:59 EET коштує $1,1564 порівняно з $1,1562 на закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів знижується на 0,1% і торгується на рівні $1,3564 порівняно з $1,3576 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни знижується на 0,1% і становить 144,61 єни проти 144,75 єни наприкінці попередніх торгів.

У вівторок Банк Японії зберіг ключову відсоткову ставку на рівні 0,5% річних, рішення було ухвалено одноголосно та збіглося з консенсус-прогнозом експертів, опитаних Trading Economics.

Крім того, в рамках поступової нормалізації політики регулятор підтвердив плани скорочувати купівлю японських держоблігацій на 400 млрд єн ($2,8 млрд) щокварталу до березня 2026 року. З квітня наступного року до березня 2027 року центробанк скорочуватиме купівлі вже на 200 млрд єн на квартал з метою довести щомісячний обсяг придбань приблизно до 2 трлн єн.