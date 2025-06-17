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АНАЛІТИКА

Європейські акції знижуються на тлі конфлікту на Близькому Сході

12:44 17.06.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються у вівторок через відсутність сигналів швидкого вирішення близькосхідного конфлікту.

Індекс Stoxx Europe 600 на 10:40 кч знизився на 0,68% - до 543,18 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,42%, німецький DAX - 1,2%, французький CAC 40 - 0,71%, італійський FTSE MIB - 1,43%, іспанський IBEX 35 - 1,73%.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав людей до евакуації з Тегерана, тим самим посиливши побоювання подальшого посилення напруженості на Близькому Сході.

Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді. Раніше ЗМІ писали, що це може бути пов'язано з переговорами про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, однак сам президент зазначив, що "це ніяк не пов'язано з перемир'ям", а причина його від'їзду "набагато важливіша".

"Ступінь невизначеності дуже високий. Поки що ринок не заклав у ціни активів ескалацію конфлікту. Ми пливемо в тумані", - зазначив Лоран Ламаньєр з AlphaValue.

Акції британської компанії Ashtead, що надає в оренду різне обладнання, дорожчають на 0,2%, незважаючи на прогноз уповільнення зростання виручки.

Ціна паперів Fresenius Medical Care знизилася на 0,1%, хоча німецька медична компанія анонсувала програму викупу акцій на суму до 1 млрд євро.

Капіталізація Banco de Sabadell підвищується на 1,7%. Іспанський банк повідомив, що відразу кілька компаній висловили інтерес до купівлі його британського підрозділу TSB Banking Group. Sabadell придбав TSB 2015 року за 1,7 млрд фунтів стерлінгів ($2,31 млрд).

Лідерами зниження у зведеному європейському індексі є акції Amadeus IT Group і Universal Music, що дешевшають приблизно на 3,8%.

Активне підвищення показують папери автомобілебудівного концерну Stellantis і фінської нафтогазової Neste Oyj, що дорожчають на 2,7% і 2% відповідно.

У Франкфурті акції Rheinmetall, Commerzbank, Deutsche Telekom і Deutsche Bank дешевшають більше ніж на 2%. У Парижі лідерами зниження є папери Thales, Engie і Societe Generale.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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