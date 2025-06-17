Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг кредитів у травні зріс на 1,8%, а депозитів зменшився - на 0,4% - Нацбанк

12:41 17.06.2025 |

Фінанси

 

Обсяг кредитів у травні зріс на 1,8%, або на 21 млрд грн - до 1 трлн 186,3 млрд грн, тоді як депозитів зменшився на 0,4%, або на 10,3 млрд грн - до 2 трлн 804,8 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, основне зростання обсягу кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору, де він збільшився на 1,6%, або на 18,8 млрд грн- до 875 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 2,8%, або на 17,2 млрд грн- до 627,3 млрд грн, тоді як валютні зменшилися на 1,2%, або на $0,07 млрд - до $5,9 млрд у доларовому еквіваленті.

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 2,5%, або на 7,2 млрд грн - до 290,8 млрд грн.

Щодо депозитів, то у травні вони зменшились на 0,4%, або на 10,3 млрд - до 2 трлн 804,8 млрд грн. Зростання відбулося за рахунок домашніх господарств, депозити якого зросли на 0,98%, або на 9,6 млрд грн - до 1 трлн 266,3 млрд грн, водночас обсяг корпоративного сектору зменшився на 1%, або на 15 млрд грн - до 1 трлн 485,4 млрд грн.

Як повідомлялося, обсяг кредитів у квітні виріс на 1,7%, або на 19,7 млрд грн - до 1 трлн 162,9 млрд грн, тоді як депозитів - на 2,1%, або на 56,8 млрд грн - до 2 трлн 814,1 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес