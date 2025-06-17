Обсяг кредитів у травні зріс на 1,8%, а депозитів зменшився - на 0,4% - Нацбанк

Обсяг кредитів у травні зріс на 1,8%, або на 21 млрд грн - до 1 трлн 186,3 млрд грн, тоді як депозитів зменшився на 0,4%, або на 10,3 млрд грн - до 2 трлн 804,8 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, основне зростання обсягу кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору, де він збільшився на 1,6%, або на 18,8 млрд грн- до 875 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 2,8%, або на 17,2 млрд грн- до 627,3 млрд грн, тоді як валютні зменшилися на 1,2%, або на $0,07 млрд - до $5,9 млрд у доларовому еквіваленті.

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 2,5%, або на 7,2 млрд грн - до 290,8 млрд грн.

Щодо депозитів, то у травні вони зменшились на 0,4%, або на 10,3 млрд - до 2 трлн 804,8 млрд грн. Зростання відбулося за рахунок домашніх господарств, депозити якого зросли на 0,98%, або на 9,6 млрд грн - до 1 трлн 266,3 млрд грн, водночас обсяг корпоративного сектору зменшився на 1%, або на 15 млрд грн - до 1 трлн 485,4 млрд грн.

Як повідомлялося, обсяг кредитів у квітні виріс на 1,7%, або на 19,7 млрд грн - до 1 трлн 162,9 млрд грн, тоді як депозитів - на 2,1%, або на 56,8 млрд грн - до 2 трлн 814,1 млрд грн.