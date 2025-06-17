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АНАЛІТИКА

Середня ставка депозитів у гривні для юросіб зросла у травні до 9,9%, для фізосіб - до 11% - НБУ

12:19 17.06.2025 |

Фінанси

 

Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у травні зросла на 0,14 відсоткового пункту - до 9,9% річних, а для валютних фактично не змінилася і становила близько 0,7%, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

Згідно з його інформацією, середня ставка за гривневими депозитами для фізосіб у травні зросла на 0,39 в.п., до - 11% річних, а за валютними зменшилася на 0,03 в.п., до - 1% річних.

Водночас середня ставка за кредитами для корпоративному сектору в гривні зменшилася на 1,3 в.п. - до 15,4%, а у валюті - на 0,2 в.п., до 6,2%. Щодо кредитів для населення, то їхня ставка зросла лише на 0,1 в.п., до 35,8%.

Середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у травні зменшилася на 0,1 в.п. - до 16,7%, також зменшилася ставка за кредитами овернайт - на 0,8 в.п., до 14,8% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку на 1 в.п. - до 15,5% річних, але у квітні та червні продовжував зберігати її на цьому рівні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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