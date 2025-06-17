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Золото зростає на тлі воєнних дій між Ізраїлем та Іраном, а заклик Трампа до евакуації викликає попит
08:25 17.06.2025 |
У вівторок золото відскочило вгору, оскільки підвищена геополітична невизначеність, пов'язана з війною між Ізраїлем і Іраном і закликом президента США Дональда Трампа евакуювати Тегеран, змусила інвесторів шукати активи-прихистки.
О 06:18 EET спотове золото виросло на 0,2% до $3 388,57 за унцію після падіння більш ніж на 1% в понеділок.
Ф'ючерси на американське золото впали на 0,3% до $3 407,20.
"Настрої на ринку продовжують коливатися між ескалацією і деескалацією щодо подій на Близькому Сході, і ці зміни настроїв є рушійною силою руху ціни на золото по обидва боки від рівня 3400 доларів", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер (Tim Waterer).
П'ятий день поспіль тривають бойові дії між Ізраїлем і Іраном: в понеділок Ізраїль завдав удару по державному мовнику Ірану, в той час як глава Агентства ООН з ядерної безпеки повідомив про значні пошкодження на найбільшому в Ірані заводі зі збагачення урану.
Трамп, повернувшись у понеділок ввечері з саміту G7 в Канаді, закликав іранців евакуюватися з Тегерана, посилаючись на те, що країна відмовилася від угоди про обмеження розробки ядерної зброї.
Також повідомляється, що Трамп попросив Раду національної безпеки залишатися в готовності в ситуаційній кімнаті.
Золото вважається активом-прихистком у часи геополітичної та економічної невизначеності.
«Існує достатньо невизначеності, пов'язаної як з митними війнами, так і з фактичними війнами, щоб підтримати ціну на золото і тримати її в полі зору потенційного повернення до 3500 доларів», - сказав Уотерер.
Інвестори також з нетерпінням чекають засідання Федеральної резервної системи США, яке розпочнеться сьогодні, а рішення буде прийнято в середу.
Очікується, що ФРС залишить ставки незмінними, але основна увага буде прикута до того, як її голова Джером Пауелл планує знижувати ставки в майбутньому. Трейдери в даний час передбачають два зниження ставок до кінця цього року.
У той же час, спотове срібло подорожчало на 0,2% до 36,41$ за унцію, платина - на 0,2% до 1 248,17$, а паладій - на 0,2% до 1 031,13$.
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