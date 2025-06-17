Азіатські акції злякалися коментарів Трампа щодо Тегерана. У центрі уваги Банк Японії

Більшість азіатських акцій у вівторок коливалися в діапазоні від стабільного до низького рівня, оскільки інвестори залишалися в напрузі через конфлікт між Іраном та Ізраїлем, особливо після того, як президент США Дональд Трамп закликав до евакуації Тегерана.

Японські акції зберегли свої прибутки після того, як Банк Японії залишив процентні ставки без змін, як і очікувалося. Центральний банк також окреслив плани щодо уповільнення темпів скорочення обсягів купівлі облігацій з наступного року, що свідчить про пом'якшення монетарної політики в довгостроковій перспективі.

Регіональні ринки в основному проігнорували сильний нічний приріст на Волл-стріт, де американські індекси відновилися після п'ятничних втрат завдяки сильним технологічним акціям.

Однак ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,4% на азіатських торгах, особливо після того, як Трамп попередив, що Тегеран слід евакуювати, що посилило побоювання щодо втручання США в конфлікт.

Представники Білого дому пояснили, що США не планують безпосередньо втручатися в конфлікт і що тривають спроби домогтися перемир'я. Однак удари між Ізраїлем та Іраном не дають ознак припинення, оскільки відновлений конфлікт триває вже п'ятий день поспіль.

Очікується, що американські ринки також будуть нестабільними перед рішенням Федеральної резервної системи щодо процентної ставки в середу.

Японські акції зростають, оскільки Банк Японії утримує ставки і оголошує про уповільнення скорочення обсягів купівлі облігацій

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX додали 0,6% і 0,4% відповідно завдяки деякому зростанню місцевих технологічних акцій. Помірне ослаблення єни також підтримало експортні акції.

Банк Японії залишив процентні ставки без змін на рівні 0,5%, як і очікувалося. Центральний банк також заявив, що продовжить купувати державні облігації протягом наступних двох років і сповільнить темпи скорочення обсягів купівлі облігацій з 2026 року.

Починаючи з квітня 2026 року, Банк Японії скоротить обсяги купівлі облігацій приблизно на 200 млрд єн на квартал, порівняно з поточним рівнем у 400 млрд єн на квартал. Цей крок, ймовірно, спрямований на підтримку стабільності ринку та більш м'яких монетарних умов в умовах підвищеної економічної невизначеності.

Увага зараз прикута до майбутньої промови голови Банку Японії Казуо Уеда, який, ймовірно, може виступити з жорсткою риторикою на тлі стійкої інфляції в Японії та стійкості економіки.

Азіатські ринки в цілому рухалися в діапазоні від стабільного до низького рівня, не відчуваючи значного полегшення від тривалої геополітичної невизначеності. Очікування низки засідань центральних банків цього тижня також тримали ринки в напрузі.

Окрім ФРС і Банку Японії, Швейцарський національний банк, Банк Англії та Народний банк Китаю також мають намір прийняти рішення щодо процентних ставок цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% кожен, а індекс Hang Seng у Гонконзі втратив 0,4%.

Останні економічні дані Китаю за травень були в основному неоднозначними, хоча аналітики ING заявили, що економіка країни зростатиме щонайменше на 5% у першій половині 2025 року.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1%, а південнокорейський KOSPI зріс на 0,5% завдяки сильним технологічним акціям. Індекс KOSPI демонструє стрімке зростання з початку червня на тлі очікувань більшої політичної стабільності в країні.

Індекс Straits Times Сінгапуру зріс на 0,4%, незважаючи на те, що дані показали несподіване скорочення ключового експорту острівної держави, крім нафти, в травні, що призвело до скорочення торгового профіциту вдвічі.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,3% під час ранкових торгів після зростання на 0,9% на попередній сесії.