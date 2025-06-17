Долар стабілізувався, єна коливається після того, як Банк Японії залишив ставки без змін

У вівторок долар дещо зміцнився, а єна коливається між втратами і прибутками після того, як Банк Японії залишив ставки без змін і вирішив уповільнити темпи скорочення свого балансу в наступному році.

Банк Японії, як і очікувалося, залишив короткострокові процентні ставки на рівні 0,5% за підсумками дводенного засідання з питань монетарної політики і представив новий план скорочення обсягу облігацій на 2026 фінансовий рік.

Після цього курс єни коливався і в підсумку зріс до 144,70 за долар, а увага тепер прикута до коментарів голови Банку Японії Казуо Уеда на прес-конференції після засідання, яка відбудеться сьогодні.

«Увага буде прикута до того, що скаже голова Уеда на прес-конференції. Ринки будуть особливо зацікавлені в тому, як він оцінить інфляційні тенденції в Японії, особливо в контексті посилення торговельних напружень», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба і президент США Дональд Трамп не дійшли згоди щодо мит.

На більш широкому ринку долар утримав свої позиції в умовах загального зниження ризиків, оскільки напруженість на Близькому Сході негативно вплинула на настрої.

Білий дім заявив у понеділок, що Дональд Трамп залишає саміт «Великої сімки» в Канаді на день раніше через ситуацію на Близькому Сході, оскільки президент попросив Раду національної безпеки бути готовою в ситуаційній кімнаті.

Раніше Трамп закликав усіх негайно евакуюватися з Тегерана і повторив, що Іран повинен був підписати ядерну угоду зі Сполученими Штатами.

Чутливий до ризиків австралійський долар піднявся на 0,09% до 0,6530 долара після падіння на початку сесії. Новозеландський долар торгувався на 0,14% вище на рівні 0,6068 долара.

Щодо кошика валют долар залишився стабільним на рівні 98,15.

«Події на Близькому Сході протягом останніх кількох днів серйозно загрожують стабільності в регіоні», - зазначили аналітики DBS у своїй записці.

«Тривалий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який досяг нового етапу, повинен посилити напругу на ринку, але поки що вважається, що ризики глобального поширення конфлікту є керованими».

Проте загалом рух на валютному ринку був досить стриманим, оскільки інвестори також очікують на низку рішень центральних банків наприкінці тижня, які визначать подальший рух ринків.

У центрі уваги - рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, яке буде оголошено в середу. Очікується, що центральний банк залишить ставки без змін, але основна увага буде прикута до будь-яких вказівок щодо перспектив ставок.

«Ринки очікують двох знижень ставок ФРС цього року, але я очікую нульового», - сказав Рональд Темпл, головний ринковий стратег Lazard.

«Інвестори уважно вивчатимуть Звіт про економічні прогнози на предмет ознак потенційного пом'якшення політики, приділяючи особливу увагу точковому графіку та макроекономічним прогнозам. Я очікую чергового зрушення в точковому графіку в бік меншої кількості знижень ставок».

Курс євро майже не змінився і склав 1,1561 долара, а курс фунта стерлінгів - 1,3574 долара.

У понеділок Трамп підписав угоду про офіційне зниження деяких мит на імпорт з Великої Британії, оскільки країни продовжують працювати над офіційною торговельною угодою.