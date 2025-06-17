Американські акції закрилися на високому рівні на тлі зниження цін на нафту через надії на перемир'я

Американські акції закрилися на високому рівні в понеділок, оскільки ціни на нафту знизилися після того, як атаки Ізраїлю та Ірану не вплинули на виробництво та експорт сирої нафти, що послабило побоювання інвесторів щодо можливого зростання цін на енергоносії, яке може спровокувати інфляцію.

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% на тлі сподівань на перемир'я між Ізраїлем та Іраном після кількох днів ракетних ударів, оскільки Іран закликав президента США Дональда Трампа змусити сторони припинити чотириденну повітряну війну, а прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що його країна знаходиться на «шляху до перемоги».

Ціни на нафту зросли більш ніж на 7% у п'ятницю після того, як Ізраїль почав бомбардування Ірану.

Тегеран попросив Катар, Саудівську Аравію та Оман тиснути на Трампа, щоб той використав свій вплив на Ізраїль для досягнення негайного перемир'я в обмін на гнучкість Ірану в ядерних переговорах, повідомили Reuters джерела.

«Невідомою залишається доля цін на нафту... будь-який невеликий геополітичний крок може мати досить великий вплив на цей сектор, а також на економіку в цілому», - сказав Джордж Янг, портфельний менеджер Villere & Co в Новому Орлеані.

«Якщо споживачі стримують свої витрати і нервують через інфляцію, це безпосередньо вплине на прибутки, незалежно від того, в який сектор економіки ви інвестували».

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 317, 30 пунктів, або 0,75%, до 42 515,09, S&P 500 піднявся на 56,14 пунктів, або 0,94%, до 6 033,11, а Nasdaq Composite піднявся на 294,39 пунктів, або 1,52%, до 19 701,21.

Nasdaq зареєстрував найбільший щоденний відсотковий приріст з 27 травня.

Інвестори також очікують на рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики в середу, коли, як очікується, політики залишать процентні ставки без змін.

Грошові ринки в основному не очікують, що ФРС знизить ставки до вересня, оцінюючи ймовірність зниження щонайменше на 25 базисних пунктів у 61,1%, згідно з даними LSEG.

«Процентні ставки все ще вищі, тому це трохи важко зрозуміти, оскільки, можливо, ринки все ще очікують певної інфляції», - сказав Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital у Чикаго.

«Як мінімум, підвищена невизначеність у поєднанні з митами, ймовірно, змушує ФРС залишатися осторонь».

Економічні дані, очікувані цього тижня, включають щомісячні роздрібні продажі, ціни на імпорт та щотижневі заявки на допомогу з безробіття.

Технологічні та комунікаційні послуги очолили зростання сектору S&P, тоді як комунальні послуги показали найгірші результати.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor підскочив на 3,03% завдяки зростанню Advanced Micro Devices на 8,81% після того, як Piper Sandler підвищив цільову ціну на виробника мікросхем.

UPS і FedEx зросли на 1,1% кожна після того, як Trump Organization запустила власну мобільну мережу під назвою Trump Mobile і назвала ці компанії своїми партнерами з доставки.

Акції Sarepta Therapeutics впали на 42,1% після того, як компанія повідомила про другий випадок смерті пацієнта від гострої печінкової недостатності після отримання генної терапії від рідкісної форми м'язової дистрофії.

U.S. Steel піднялася на 5,1% після того, як Трамп схвалив пропозицію Nippon Steel про купівлю компанії за 14,9 млрд доларів.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,97 до 1 на NYSE і 1,9 до 1 на Nasdaq.

S&P 500 зафіксував 16 нових 52-тижневих максимумів і п'ять нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 74 нових максимуми і 96 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,86 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,14 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.