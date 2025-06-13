Долар та інші безпечні активи зростають у ціні після удару Ізраїлю по Ірану

Американський долар подорожчав у п'ятницю після того, як Ізраїль заявив про нанесення ударів по Ірану, що спричинило попит на валюту та зростання цін на інші безпечні активи, включаючи японську єну, швейцарський франк та золото.

Ізраїль заявив, що завдав удару по іранських ядерних об'єктах, щоб заблокувати розробку Тегераном атомної зброї, а іранські ЗМІ та свідки повідомили про вибухи, зокрема на головному заводі збагачення урану в країні.

У неділю в Омані мав відбутися шостий раунд переговорів між представниками США та Ірану щодо ескалації програми збагачення урану в Тегерані. Посол Ізраїлю в ООН заявив, що рішення уряду про нанесення ударів по іранських об'єктах було прийнято самостійно.

«Геополітична ескалація додає ще один шар невизначеності до і без того нестабільних настроїв», - зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«Якщо напруженість зросте, особливо з будь-якою загрозою для маршрутів постачання нафти, настрої уникнення ризику можуть зберегтися, чинячи тиск на зростання цін на нафту та активи-притулки».

Індекс, що вимірює курс долара щодо шести інших валют, зріс на 0,4% і останній раз становив 98,07.

Японська ієна та швейцарський франк, які також є традиційними валютами-прихистками, подорожчали відповідно на 0,3% та 0,4% щодо долара. Найбільше долар подорожчав щодо валют, які позитивно корелюють з настроями щодо ризику, - австралійського та новозеландського доларів, які ослабли на 0,9%. Євро змінив чотириденне зростання і подешевшав на 0,3% до 1,155 долара.

Інвестори також скуповували американські казначейські облігації, що призвело до зниження прибутковості 10-річних облігацій на 4,7 базисних пункти до мінімуму за понад місяць - 4,31%. Ціни на золото підскочили на 1,3% до найвищого рівня з початку травня.

Події п'ятниці створили додаткову невизначеність для інвесторів, які цього тижня стикалися з широким спектром проблем, пов'язаних з перспективами світової торгівлі та інфляції.

Незважаючи на зростання протягом дня, індекс долара торгувався близько до найнижчого рівня з березня 2022 року, якого він досяг на початку тижня, оскільки торговельне перемир'я між США і Китаєм, досягнуте на початку тижня, не дало ясності, а президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом оприлюднить односторонні умови торгівлі з іншими економіками.

Індекс долара на шляху до тижневого зниження на понад 1%, що є найбільшим падінням за майже місяць, і, як очікується, зазнає втрат щодо єни, швейцарського франка та євро.

«Геополітичний шум може тимчасово спотворити спад долара і тимчасово тиснути на ризикові проксі, особливо напередодні вихідних», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Два звіти про інфляцію показали, що ціновий тиск був стриманим, що підживило очікування більш агресивного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Але аналітики попередили про ризик впливу мит на ціни в найближчі місяці.

Після ударів Ізраїлю ціни на нафту підскочили більш ніж на 9 доларів через побоювання перебоїв у постачанні в цьому багатому на нафту регіоні, що також може посилити ціновий тиск.

Пізніше сьогодні інвестори оцінять попередні результати опитування Мічиганського університету, щоб дізнатися, як споживачі настрої цього місяця. Очікуються також остаточні звіти про споживчу інфляцію в Німеччині, Франції та Іспанії.

Наступного тижня ФРС, Банк Японії та Банк Англії оголосять низку рішень, які можуть дати інвесторам більше ясності щодо подальшого курсу процентних ставок.

Настрої уникнення ризиків також вплинули на криптовалюти. Біткойн подешевшав на понад 2% до 103 938 доларів, а ціна ефіру знизилася на понад 5,5% до 2496 доларів.