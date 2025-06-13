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S&P 500 завершив день зростанням, оскільки Oracle знову розпалив інтерес до штучного інтелекту. Boeing продемонстрував падіння
07:51 13.06.2025 |
Індекс S&P 500 завершив день зростанням у четвер після того, як оптимістичні прогнози Oracle щодо штучного інтелекту компенсували занепокоєння щодо напруженості на Близькому Сході та падіння акцій Boeing.
Акції Oracle підскочили на 13,3% до рекордного рівня після того, як постачальник хмарних послуг підвищив прогноз річного зростання доходів завдяки високому попиту на свої послуги, пов'язані зі штучним інтелектом.
Акції великих технологічних компаній Microsoft, Nvidia та Broadcom зросли на понад 1%.
«Oracle - це ще одна частинка мозаїки капітальних витрат на штучний інтелект і постійної потреби в більшій обчислювальній потужності, яка живить революцію штучного інтелекту», - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B. Riley Wealth. «Коли вітер дме в цьому напрямку, ви обов'язково побачите, як ключові гравці, такі як Microsoft і Nvidia, також скористаються цим сприятливим вітром».
Акції Boeing впали майже на 5% після того, як літак Air India 787-8 Dreamliner розбився через кілька хвилин після зльоту в західному індійському місті Ахмедабад, в результаті чого загинуло понад 200 осіб.
Ознаки зростання напруженості на Близькому Сході також негативно вплинули на світові ринки.
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що американський персонал виводиться з регіону, оскільки він може бути «небезпечним місцем», і що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Офіційні представники обох країн мають зустрітися в неділю в Омані для проведення шостого раунду переговорів з ядерної проблеми.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,38% і завершив сесію на рівні 6045,26 пунктів.
Індекс Nasdaq зріс на 0,24% до 19 662,49 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,24% до 42 967,62 пунктів.
Обсяг торгів на американських біржах був високим: було продано 23,5 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,0 млрд акцій за попередні 20 сесій.
З 11 секторальних індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з комунальними послугами, які подорожчали на 1,26%, за ними йдуть інформаційні технології, які подорожчали на 1,01%.
Акції золотодобувних компаній, що котируються на біржах США, також зросли, оскільки ціни на золото досягли тижневого максимуму. Newmont подорожчав на 4,9%, Harmony Gold - на 4,1%, а AngloGold Ashanti - на 6,4%.
М'якші, ніж очікувалося, дані про ціни виробників і кількість первинних заявок на допомогу з безробіття, що вказують на потенційне ослаблення ринку праці, допомогли зменшити занепокоєння інвесторів щодо цінового тиску, спричиненого митами, а також посилили очікування, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки.
За даними інструменту FedWatch від CME Group, трейдери прогнозують 60% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до вересня.
Очікується, що на засіданні наступного тижня керівництво ФРС залишить ставки без змін.
Інвестори очікують, що Трамп у найближчі тижні укладе торговельні угоди з кількома країнами, тому індекс S&P 500 знаходиться приблизно на 2% нижче свого рекордного рівня лютого.
Goldman Sachs знизив ймовірність рецесії в США з 35% до 30% на тлі зменшення невизначеності щодо тарифної політики Трампа.
Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,5 до 1.
Індекс S&P 500 зафіксував 12 нових максимумів і 3 нових мінімуми; індекс Nasdaq зафіксував 54 нових максимуми і 63 нових мінімуми.
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