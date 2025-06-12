S&P 500 знизився. Трейдери зосереджені на напруженості на Близькому Сході та очікують деталей щодо торговельної угоди

Індекс S&P 500 знизився в середу, оскільки інвестори були налякані напруженістю на Близькому Сході, в той час як стриманий звіт по інфляції заспокоїв занепокоєння щодо цінового тиску, викликаного митами, а трейдери очікували більше деталей про торговельні переговори між Китаєм і США.

Волл-стріт розгубив скромний прибуток після того, як джерела повідомили, що Сполучені Штати готують часткову евакуацію свого посольства в Іраку через підвищені ризики безпеки в регіоні. Раніше високопоставлений іранський чиновник заявив, що Тегеран завдасть удару по американських базах в регіоні, якщо ядерні переговори проваляться і виникне конфлікт зі Сполученими Штатами.

Акції Amazon втратили 2%, а Nvidia впали на 0,8%, причому обидві компанії впливають на S&P 500.

Дані показали, що споживчі ціни в травні зросли лише незначно, в той час як економісти очікують, що інфляція прискориться в найближчі місяці через імпортні мита, запроваджені адміністрацією Трампа.

У річному вимірі базова інфляція склала 2,4%, що нижче, ніж 2,5%, які прогнозували економісти, опитані Reuters.

"Існує занепокоєння щодо інфляційного впливу мит Трампа, але цей звіт виявився кращим, ніж очікувалося, і це підживлює надію на те, що Федеральний резерв зможе знизити ставки цього року", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth.

Трейдери прогнозують 70% ймовірність того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки на своєму вересневому засіданні, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Американсько-китайська торговельна угода "укладена", заявив президент США Дональд Трамп через кілька годин після того, як учасники переговорів між Вашингтоном і Пекіном домовилися про рамки для відновлення крихкого торгового перемир'я і зняття китайських обмежень на експорт рідкоземельних мінералів та інших важливих промислових компонентів.

S&P 500 знизився на 0,27% і завершив сесію на позначці 6 022,24 пункти.

Nasdaq знизився на 0,50% до 19 615,88 пунктів, в той час як Dow Jones Industrial Average практично не змінився - 42 865,77 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з падінням споживчих цінних паперів на 1,02%, за ними на 0,98% знизилися індекси сировинних галузей.

Оскільки інвестори ставлять на те, що Сполучені Штати досягнуть торговельних угод, які знизять різкі торговельні бар'єри Трампа, S&P 500 зараз торгується трохи нижче свого лютневого рекордного максимуму.

"Найгірший сценарій, ймовірно, вже позаду. Обидві сторони трохи зберегли обличчя", - сказав Джон Правін, керуючий директор Paleo Leon в Прінстоні, штат Нью-Джерсі. "Вони досягли домовленості. Питання в тому, чи буде вона реалізована".

За словами представника Білого дому, угода з Китаєм дозволяє США стягувати 55% мита на імпортовані китайські товари, включаючи 10% базове "взаємне" мито, 20% мито на торгівлю фентанілом і 25% мито, що відображає тарифи, які існували раніше. За словами чиновника, Китай стягуватиме 10% тариф на американський імпорт.

Акції Tesla зросли на 0,1% після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі негативні пости в соціальних мережах, які він зробив минулого тижня на адресу Трампа, оскільки вони зайшли «занадто далеко».

Американський фондовий ринок в останні тижні зростає, відновлюючись після квітневого падіння, спричиненого митами Трампа, запровадженими в «День визволення».

Акції постачальника платформи для розробки програмного забезпечення GitLab впали майже на 11% після того, як його квартальні результати розчарували інвесторів.

Акції рітейлера відеоігор GameStop впали на 5,3% після того, як він повідомив про зниження доходів у першому кварталі.

Акції, що падають, переважали акції, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,9 до одного.

Індекс S&P 500 показав 11 нових максимумів і 2 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 80 нових максимумів і 43 нових мінімуми.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 18,9 мільярдів акцій, порівняно із середнім показником 17,8 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.