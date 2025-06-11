НКЦПФР повторно звернеться до НБУ щодо продажу юрособами валютних ОВДП та закликає до цього ринок

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує повторно звернутися до Національного банку України, аби врегулювати ситуацію із забороною продажу юридичними особами належних їм валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Як зазначається у пресрелізі НКЦПФР на її сайті, відповідне звернення буде зроблено за результатами засідання відкритого комітету в Комісії, на якому учасники ринку обговорили пропозиції до проєкту рішення щодо регулювання позабіржових операцій з валютними ОВДП.

"Також НКЦПФР закликає учасників ринку в разі виникнення спірних питань напряму звертатися до НБУ як до профільного регулятора в частині валютного контролю та операцій", - йдеться у релізі.

НКЦПФР нагадала, що попередньо затверджені нею зміни щодо обмежень торгівлі юрособами валютними облігаціями є ініціативою Нацбанку та передбачені в оновленому Меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Комісія зазначила, що участь у засіданні комітету взяли представники професійних обʼєднань, банківських та фінансових установ, зокрема, Розрахункового центру, Незалежної асоціації банків України, ПриватБанку, ОТП Банку, Укрсиббанку та інші учасники ринку.

Загалом до НКЦПФР надійшли зауваження та пропозиції від 13 організацій. Більшість з них було враховано в оновленій редакції з метою підвищення ефективності механізму, яке було схвалено за результатами обговорення на відкритому комітеті та буде винесено на Комісію найближчим часом. Серед ключових змін - встановлення винятків для банківських установ, оскільки питання щодо розрахунків за операціями з валютними ОВДП, які здійснюються за участю банків, врегульовано нормативно-правовими актами НБУ, повідомила НКЦПФР.

В той же час вона констатувала, що в українському законодавстві існують обмеження, відповідно до яких юридичні особи, що володіють валютними ОВДП, не мають можливості їх продати.

"НКЦПФР звертає увагу, що ці обмеження є наслідком чинних положень регуляторної політики Нацбанку", - ще раз наголосила Комісія.

Як повідомлялося, НКЦПФР 23 травня затвердила проєкт рішення "Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану". Він передбачає, що проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу валютних ОВДП з 30 червня здійснюватиметься виключно за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Національним банком України.

Крім того, цим рішенням встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний НБУ "Розрахунковий центр".

Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Як прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" в одній з інвестиційних фірм, це досить суттєве обмеження, що залишає тільки одну можливість для торгів - біржовий ринок за валюту, та фактично позбавляє юридичні особи можливості продати належні їм валютні ОВДП.

В той же час Нацбанк наполягає на необхідності таких змін. На його переконання, поточна ситуація, коли компанії та громадяни можуть купувати валютні ОВДП за гривню у експортерів, які купили їх за валюту, зменшує попит на валютному ринку та ставить під ризик міжнародні резерви України.

