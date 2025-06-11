Ціни на золото зростають, оскільки рішення суду щодо мит Трампа нівелює обмежений оптимізм щодо Китаю

Ціни на золото виросли на азіатських торгах в середу, оскільки рішення суду, що дозволяє президенту США Дональду Трампу зберегти торгові мита, в значній мірі нівелювало оптимізм щодо прогресу в укладенні торговельної угоди з Китаєм.

Попит на безпечні активи також зріс в очікуванні ключових даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані сьогодні, що дасть більше інформації про найбільшу економіку світу і процентні ставки.

США і Китай оголосили про укладення рамкової угоди про торгівлю, що викликало деякі ризиковані рухи в Азії і обмежило зростання золота. Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали на регіональних торгах після того, як апеляційний суд США ухвалив рішення залишити торгові мита Трампа в силі, принаймні до тих пір, поки суд не прийме рішення по попередньому рішенню торгового суду, який намагався заблокувати мита.

О 06:29 EET спотове золото подорожчало на 0,6% до $3 341,03 за унцію, а серпневі ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $3 362,25 за унцію.

Золото отримало вигоду від зниження ризиків в американських ф'ючерсах після того, як апеляційний суд постановив залишити мита Трампа в силі, оскільки він розглядає попереднє рішення, яке заблокувало його митні плани.

Рішення суду у вівторок залишає плани Трампа щодо мит «Дня визволення», які передбачають значні мита проти основних торговельних партнерів, в основному в силі, незважаючи на те, що на початку липня спливає термін їхньої імплементації.

Новина про це рішення нівелювала певний оптимізм щодо заяв США і Китаю про те, що вони досягли основи для торговельних переговорів, хоча офіційні особи надали мало фактичних подробиць щодо угоди.

Американські чиновники заявили, що угода формалізує травневу торгову деескалацію, досягнуту в Женеві, Швейцарія, а також допоможе вирішити питання китайського експорту рідкоземельних металів і американських обмежень на продаж мікросхем до Китаю.

Але ринки тепер чекають більш конкретних деталей угоди, що обмежує ризикований рух в Азії.

Золото також залишалося в основному в межах нещодавнього торгового діапазону, оскільки воно намагалося відновити рекордні максимуми, досягнуті на початку цього року.

Інші дорогоцінні метали торгувалися поблизу багаторічних максимумів. Ф'ючерси на платину зросли на 1,4% до 1237,50 доларів за унцію, залишаючись близькими до більш ніж чотирирічного максимуму, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до 36,765 доларів за унцію і були близькими до найвищого рівня за останні 13 років.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9 770,03 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,2% до $4,8970 за фунт.

Основна увага зараз прикута до ключових даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані пізніше в середу, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу.

Очікується, що інфляція трохи зміцнилася в травні, залишаючись на рівні, який спостерігатиметься протягом більшої частини 2025 року. Тиск на ціни в США в значній мірі зупинив їх падіння в останні місяці, а перебої, пов'язані з тарифами Трампа, також підштовхнули споживчі ціни вгору.

Долар зміцнився напередодні публікації індексу споживчих цін, оскільки цей показник може надати Федеральному резерву більше стимулів для збереження процентних ставок на незмінному рівні. Зміцнення долара обмежило зростання на ринках металів.