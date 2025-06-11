Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото зростають, оскільки рішення суду щодо мит Трампа нівелює обмежений оптимізм щодо Китаю
08:36 11.06.2025 |
Ціни на золото виросли на азіатських торгах в середу, оскільки рішення суду, що дозволяє президенту США Дональду Трампу зберегти торгові мита, в значній мірі нівелювало оптимізм щодо прогресу в укладенні торговельної угоди з Китаєм.
Попит на безпечні активи також зріс в очікуванні ключових даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані сьогодні, що дасть більше інформації про найбільшу економіку світу і процентні ставки.
США і Китай оголосили про укладення рамкової угоди про торгівлю, що викликало деякі ризиковані рухи в Азії і обмежило зростання золота. Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали на регіональних торгах після того, як апеляційний суд США ухвалив рішення залишити торгові мита Трампа в силі, принаймні до тих пір, поки суд не прийме рішення по попередньому рішенню торгового суду, який намагався заблокувати мита.
О 06:29 EET спотове золото подорожчало на 0,6% до $3 341,03 за унцію, а серпневі ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $3 362,25 за унцію.
Золото отримало вигоду від зниження ризиків в американських ф'ючерсах після того, як апеляційний суд постановив залишити мита Трампа в силі, оскільки він розглядає попереднє рішення, яке заблокувало його митні плани.
Рішення суду у вівторок залишає плани Трампа щодо мит «Дня визволення», які передбачають значні мита проти основних торговельних партнерів, в основному в силі, незважаючи на те, що на початку липня спливає термін їхньої імплементації.
Новина про це рішення нівелювала певний оптимізм щодо заяв США і Китаю про те, що вони досягли основи для торговельних переговорів, хоча офіційні особи надали мало фактичних подробиць щодо угоди.
Американські чиновники заявили, що угода формалізує травневу торгову деескалацію, досягнуту в Женеві, Швейцарія, а також допоможе вирішити питання китайського експорту рідкоземельних металів і американських обмежень на продаж мікросхем до Китаю.
Але ринки тепер чекають більш конкретних деталей угоди, що обмежує ризикований рух в Азії.
Золото також залишалося в основному в межах нещодавнього торгового діапазону, оскільки воно намагалося відновити рекордні максимуми, досягнуті на початку цього року.
Інші дорогоцінні метали торгувалися поблизу багаторічних максимумів. Ф'ючерси на платину зросли на 1,4% до 1237,50 доларів за унцію, залишаючись близькими до більш ніж чотирирічного максимуму, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до 36,765 доларів за унцію і були близькими до найвищого рівня за останні 13 років.
Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9 770,03 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,2% до $4,8970 за фунт.
Основна увага зараз прикута до ключових даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані пізніше в середу, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу.
Очікується, що інфляція трохи зміцнилася в травні, залишаючись на рівні, який спостерігатиметься протягом більшої частини 2025 року. Тиск на ціни в США в значній мірі зупинив їх падіння в останні місяці, а перебої, пов'язані з тарифами Трампа, також підштовхнули споживчі ціни вгору.
Долар зміцнився напередодні публікації індексу споживчих цін, оскільки цей показник може надати Федеральному резерву більше стимулів для збереження процентних ставок на незмінному рівні. Зміцнення долара обмежило зростання на ринках металів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські банки витратили EUR1,1 млрд на компенсації звільненим топменеджерам - FT
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.06.25
|Депутати хочуть, щоб НБУ купував біткоїни в резерви
|НКЦПФР повторно звернеться до НБУ щодо продажу юрособами валютних ОВДП та закликає до цього ринок
|Ціни на золото зростають, оскільки рішення суду щодо мит Трампа нівелює обмежений оптимізм щодо Китаю
|Акції в Азії зростають. Китай лідирує завдяки прогресу в торгових переговорах із США
|Долар і юань стабільні після укладення рамкової угоди між США і Китаєм про послаблення обмежень на експорт
Бізнес
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях