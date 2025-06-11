Акції в Азії зростають. Китай лідирує завдяки прогресу в торгових переговорах із США

Більшість азіатських акцій зросли в середу, а китайські ринки лідирували на тлі оптимізму щодо угоди про торговельні рамки з США, хоча інвестори все ще чекають на більш детальну інформацію про торговельні переговори.

Регіональні ринки слідували за нічним зростанням на Волл-стріт, оскільки акції великих технологічних компаній зросли на тлі повідомлень про те, що в результаті триваючих переговорів між США і Китаєм будуть скасовані деякі обмеження США на експорт технологій до Китаю.

Однак ф'ючерси на S&P 500 впали на азіатських біржах після того, як апеляційний суд постановив, що торгові мита президента Дональда Трампа можуть залишитися в силі, оскільки суд переглядає попереднє рішення, яке намагалося заблокувати його митні плани.

Американські ринки були зосереджені на ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані сьогодні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 1% і 0,7% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі додав 0,9%.

Китайські ринки підтримали надії на поліпшення торговельних відносин із США, особливо після оголошення у вівторок про створення торговельної рамки. Оголошення з'явилося після двох днів торговельних переговорів на високому рівні в Лондоні.

Представники США та Китаю заявили, що угода задає позитивний тон для майбутніх торговельних переговорів і що вони представлять її Трампу та президенту Китаю Сі Цзіньпіну для подальшого затвердження.

Представники США заявили, що впевнені, що угода допоможе послабити китайські обмеження на експорт рідкоземів, що було головним предметом занепокоєння ринків протягом останніх тижнів. Однак конкретної угоди з цього питання оголошено не було.

Відсутність більш детальної інформації про рамки угод залишили інвесторів незадоволеними, що обмежило більш значне зростання на китайських ринках. Азіатські ринки також отримали обмежену підтримку від цього оголошення.

Азіатські технологічні акції, особливо ті, що мають значну частку в галузі виробництва мікросхем, зросли в середу на тлі сподівань, що США зменшать обмеження на експорт мікросхем і технологій до Китаю.

Такий крок може знову відкрити величезний китайський ринок мікросхем, який був основним джерелом попиту в останні роки, незважаючи на обмеження експорту мікросхем в епоху Байдена.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,6% до нового 11-місячного максимуму. Гігант у галузі виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc став головним рушієм індексу, піднявшись більш ніж на 3%.

Японський Nikkei 225 зріс на 0,4% завдяки деякому зростанню в технологічному секторі, хоча інші японські сектори зазнали тиску через зростаючу невизначеність щодо економічного зростання, інфляції та планів Банку Японії щодо підвищення процентних ставок.

Японський індекс TOPIX залишився без змін.

Серед більш широких азіатських ринків австралійський ASX 200 зріс на 0,3%. Будівельна компанія Johns Lyng Group Ltd підскочила на понад 20% після підтвердження, що вона отримала пропозицію про поглинання від Pacific Equity Partners. Однак деталі угоди не були розкриті.

Індекс Straits Times Сінгапуру впав на 0,4%, оскільки інвестори частково зафіксували нещодавні прибутки від акцій місцевих банків і переорієнтувалися на більш циклічні сектори.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 Індії впали на 0,1%, що вказує на м'яке відкриття індексу після того, як у вівторок він завершив день без змін.