Долар і юань стабільні після укладення рамкової угоди між США і Китаєм про послаблення обмежень на експорт

У середу долар і китайський юань залишалися стабільними, оскільки делегації США і Китаю завершили торговельні переговори в Лондоні, натякнувши на потепління у шкідливій торговельній війні між двома найбільшими економіками світу, але не надавши жодних деталей.

Офіційні представники країн домовилися про рамкову угоду на основі торговельного перемир'я, досягнутого минулого місяця в Женеві, яка вирішить питання обмежень Китаю на експорт рідкоземних металів і магнітів, а також скасує деякі обмеження на експорт з США, які були нещодавно введені.

Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган заявив, що наступним кроком буде передача узгодженої рамкової угоди главам держав обох країн.

Тоні Сикамор, аналітик ринку в IG, сказав, що було б «фантастично», якби сторони дотрималися умов торговельної угоди в Женеві, яка фактично знизила американські мита на китайські товари до 30% і китайські мита на американські товари до 10% з рівня понад 100%.

«На мою думку, це було консенсусом ринку... а зараз люди просто намагаються вирішити, купувати чи продавати долар США, і я думаю, що це дещо відображає цю нерішучість», - сказав він.

Після цієї новини долар дещо зміцнився, що призвело до падіння євро на 0,07% до 1,141 долара і стабілізації на рівні 144,91 єни.

Китайський юань на внутрішньому ринку майже не змінився і склав 7,1873 за долар, а на зовнішньому ринку - 7,1875.

Індекс, що вимірює курс долара щодо шести інших валют, зріс на 0,1% і склав 99,132.

Однак аналітики зазначили, що будь-які нововведені мита все одно будуть вищими, ніж наприкінці минулого року, і, отже, будуть гальмувати світову економіку.

Інвестори також залишаються обережними, оскільки федеральний апеляційний суд дозволив зберегти в силі найрадикальніші мита президента Дональда Трампа, одночасно переглядаючи рішення нижчої інстанції, яке блокувало їх на тій підставі, що він перевищив свої повноваження, ввівши їх.

Більшу частину року інвестори були стурбовані непередбачуваною політикою Трампа. Незважаючи на відновлення американського фондового ринку, підрив довіри інвесторів чітко відображається на курсі долара, який з початку року впав більш ніж на 8%.

У Великобританії ринки з цікавістю стежать за тим, як міністр фінансів Рейчел Рівз розподілить понад 2 трлн фунтів (2,7 трлн доларів) державних витрат на урядові відомства з 2026 по 2029 рік та інвестиційні плани до 2030 року.

Курс фунта стерлінгів знизився на 0,1% до 1,3483 долара, а дохідність державних облігацій дещо зросла.

Сьогодні інвестори уважно проаналізують звіт про споживчу інфляцію в США, який може визначити траєкторію монетарної політики Федеральної резервної системи на решту року.

Очікується, що наступного тижня ФРС збереже ставки на незмінному рівні, а опитування Reuters показало, що аналітики очікують, що центральний банк збереже цю позицію до вересня.

Аналітики ANZ Bank заявили, що споживачі, ймовірно, відчують вплив мит через підвищення цін на товари, що також змусить ФРС бути обережною, оскільки вона чекає на більшу ясність щодо впливу торгової політики США на інфляцію в найближчі місяці.

Увага також буде прикута до аукціону 10-річних казначейських облігацій на суму 39 млрд доларів, який може відобразити інтерес інвесторів до американського боргу на тлі зростаючих побоювань щодо дорогого законопроекту про податки і витрати, який зараз розглядається в Конгресі.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій практично не змінилася і склала 4,467%.

В інших регіонах валюти, пов'язані з ризиком, включаючи австралійський долар, знизилися на 0,25% до 0,6505 долара, а новозеландський долар впав на 0,33% до 0,6033 долара.