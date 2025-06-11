Волл-стріт завершила день зростанням, оскільки інвестори стежать за перемовинами між США і Китаєм

Індекс S&P 500 завершив день зростанням у вівторок, підтриманий ралі Tesla, оскільки інвестори роблять ставку на позитивні результати переговорів між США і Китаєм, спрямованих на розрядку митного конфлікту, який цього року спричинив хвилювання на світових ринках.

Волл-стріт очікує поліпшення торговельних умов після того, як полегшення від попередньої угоди, укладеної минулого місяця, було затьмарене звинуваченнями Вашингтона в тому, що Пекін блокує експорт рідкоземельних металів, які мають вирішальне значення для аерокосмічної, напівпровідникової та оборонної галузей.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що торговельні переговори проходять успішно і він сподівається, що вони завершаться у вівторок ввечері, але зазначив, що вони можуть тривати до середи.

Американський фондовий ринок різко зріс за останні тижні, відновившись після квітневого спаду, спричиненого введенням президентом США Дональдом Трампом глобальних мит у рамках «Дня визволення».

Інвестори роблять ставку на те, що США досягнуть торговельних угод, які зменшать високі торговельні бар'єри Трампа, і індекс S&P 500 зараз торгується трохи нижче своїх рекордних максимумів лютого.

«Очікується, що вони вирішать це питання, і що рівні мит «Дня визволення» більше ніколи не будуть застосовані. Неможливо досягти ринкових оцінок, які ми маємо, і мати такі рівні мит, які наближаються до реальності», - сказав Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments.

Акції найдорожчих компаній Уолл-стріт показали неоднозначні результати. Tesla піднялася на 5,6%, а Microsoft впала на 0,4%.

Alphabet піднялася на 1,4% після того, як Reuters повідомило, що OpenAI планує додати хмарний сервіс Google від Alphabet, щоб задовольнити свої зростаючі потреби в обчислювальній потужності.

S&P 500 піднявся на 0,55% і завершив сесію на рівні 6038,81 пункту.

Nasdaq піднявся на 0,63% до 19 714,99 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,25% до 42 866,87 пунктів.

З 11 секторальних індексів S&P 500 10 піднялися, на чолі з енергетичним сектором, який зріс на 1,77%, за ним слідував сектор споживчих товарів, що зріс на 1,19%.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 18,5 млрд акцій, порівняно із середнім показником 17,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Інвестори очікують на дані про споживчі ціни в США, які будуть опубліковані в середу, щоб отримати підказки щодо траєкторії ставок Федерального резерву.

Світовий банк знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік на 0,4 процентного пункту до 2,3%, заявивши, що підвищення мит і посилення невизначеності становлять «значний перешкоду» для майже всіх економік.

Акції Insmed підскочили майже на 29% після того, як фармацевтична компанія заявила, що її експериментальний препарат значно знизив артеріальний тиск у легенях і поліпшив фізичну працездатність пацієнтів у ході дослідження на середній стадії.

Акції J.M. Smucker впали на 15,6% після того, як виробник арахісового масла Jif прогнозував річний прибуток нижче очікувань.

Snap завершив день падінням на 0,1% після того, як соціальна мережа заявила, що наступного року випустить свої перші смарт-окуляри для всіх споживачів, посиливши конкуренцію з Meta на ринку технологій для носіння.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 2,0 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 12 нових максимумів і 2 нових мінімуми; індекс Nasdaq зафіксував 75 нових максимумів і 45 нових мінімумів.