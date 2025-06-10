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S&P 500 завершив день з невеликим зростанням. Трейдери стежать за перемовинами між США і Китаєм
07:53 10.06.2025 |
Індекс S&P 500 завершив понеділок з невеликим зростанням, підтриманий акціями Amazon і Alphabet, в той час як інвестори стежили за переговорами між США і Китаєм, спрямованими на врегулювання торговельної суперечки, яка протягом більшої частини року викликала нестабільність на фінансових ринках.
Вищі посадовці обох країн розпочали переговори, прагнучи повернутися до попередньої торговельної угоди, укладеної минулого місяця, яка на короткий час послабила напругу між найбільшими економіками світу.
«Ринок вважає будь-який діалог з Пекіном прогресом, незалежно від того, чи приведе він до конкретних результатів. Ринок просто повірить словам адміністрації, доки не буде доведено протилежне», - сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома.
Amazon і Alphabet, материнська компанія Google, зросли більш ніж на 1% і допомогли S&P 500 залишитися в плюсі.
Amazon.com заявила, що планує інвестувати щонайменше 20 млрд доларів у Пенсильванію для розширення інфраструктури центрів обробки даних, додавши до мільярдів доларів, які технологічний гігант вже виділив на розвиток штучного інтелекту.
Apple впала на 1,2% після того, як виробник iPhone розпочав свою щорічну конференцію розробників програмного забезпечення з поступовими розробками, які не справили враження на інвесторів.
S&P 500 піднявся на 0,09% і завершив сесію на рівні 6005,88 пунктів.
Nasdaq піднявся на 0,31% до 19 591,24 пунктів, а Dow Jones Industrial Average завершив день практично без змін на рівні 42 761,76 пунктів.
З 11 секторальних індексів S&P 500 шість знизилися, на чолі з комунальними послугами, які впали на 0,66%, а за ними йшли фінансові компанії, які втратили 0,55%.
Очікування нових торговельних угод між США та їх основними торговельними партнерами, а також оптимістичні дані про прибутки та помірну інфляцію сприяли зростанню американських акцій у травні, при цьому S&P 500 та технологічний Nasdaq продемонстрували найкращі місячні результати з листопада 2023 року.
S&P 500 залишився приблизно на 2% нижче свого історичного максимуму, досягнутого в лютому, а Nasdaq - приблизно на 3% нижче свого рекордного максимуму, досягнутого в грудні.
Warner Bros Discovery впав приблизно на 3% після того, як компанія заявила, що відокремить свої студії та стримінговий бізнес від своїх кабельних телевізійних мереж, які переживають труднощі. Відразу після оголошення акції компанії підскочили на 13%.
Акції McDonald's впали на 0,8% після того, як Morgan Stanley знизив рейтинг ресторану швидкого харчування з «переважного» до «рівнозначного».
Robinhood Markets впав майже на 2% після того, як S&P Dow Jones Indices залишив склад S&P 500 без змін у своєму останньому перебалансуванні, після недавніх спекуляцій про те, що онлайн-брокер буде доданий до індексу-бенчмарку.
Серед основних даних, що будуть опубліковані цього тижня, - показники споживчих цін за травень у середу та кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у четвер. Хоча інвестори широко очікують, що наступного тижня Федеральний резерв залишить процентні ставки без змін, основна увага буде прикута до будь-яких ознак зростання інфляції, оскільки мита Трампа можуть спричинити підвищення цінового тиску.
У S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,1 до 1.
S&P 500 зафіксував 16 нових максимумів і 4 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 97 нових максимумів і 46 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 17,1 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.
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