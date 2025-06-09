Фінансові новини
- |
- 09.06.25
- |
- 08:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень Нацбанк продав 639 мільйонів доларів
07:52 09.06.2025 |
За тиждень з 2 по 6 червня Національний банк України продав на міжбанку 638,8 млн дол, при цьому не купував.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 2 по 6 червня Нацбанк продав на міжбанку 638,8 млн дол, що на 14,4 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
|Дрони нанесли потужний удар по стратегічному заводу "Прогрес" у російському Мічурінську
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За тиждень Нацбанк продав 639 мільйонів доларів
|Золото дешевшає через зниження попиту на дорогоцінний метал у зв'язку з торговими переговорами між США і Китаєм
|Акції в Азії зростають на тлі торгових переговорів між Китаєм і США. У центрі уваги - дані з Китаю
|Долар стабілізується після зростання, увага переходить на торговельні переговори між США і Китаєм
|Американські акції закрилися на позитивній ноті завдяки даним про зайнятість та надіям щодо Китаю. Tesla відскочила
|НБУ оштрафував «НоваПей» на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн та «ПрофітГід» на 6,4 млн грн
Бізнес
|У США придумали технологію для «вогнетривкої» батареї
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим