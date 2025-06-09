Золото дешевшає через зниження попиту на дорогоцінний метал у зв'язку з торговими переговорами між США і Китаєм

Ціни на золото в понеділок трохи знизилися, оскільки оптимізм щодо можливого послаблення торгових напружень між США і Китаєм знизив попит на дорогоцінний метал, а надзвичайно високі показники звіту про зайнятість у США послабили очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Станом на 04:00 EET спотове золото подешевшало на 0,1% до 3310,68 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США втратили 0,5% і коштували 3330,10 доларів.

Троє найближчих помічників президента США Дональда Трампа зустрінуться сьогодні зі своїми китайськими колегами в Лондоні, щоб обговорити торговельні суперечки між двома економіками, які тримають світові ринки в напрузі.

«Трейдери не хочуть зараз займати агресивні довгі позиції напередодні результатів переговорів між США і Китаєм», - сказав Келвін Вонг, старший аналітик ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в OANDA.

Хоча мита не зникнуть, переговори можуть знизити базовий рівень, сказав Вонг, додавши, що вартість ведення бізнесу в США залишиться високою, а зростання дефіциту бюджету США може посилити інфляційний тиск.

З технічної точки зору, за прогнозами технічного аналітика Reuters Ван Тао, спотове золото, ймовірно, знову протестує підтримку на рівні 3296 доларів, пробиття якої може відкрити шлях до 3262 доларів.

Кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США перевищила очікування, при цьому зростання заробітної плати перевищило прогнози, а рівень безробіття залишився стабільним.

Інвестори зменшили бети на зниження ставок за рік з двох до однієї в жовтні. Дані про індекс споживчих цін у США, які мають бути опубліковані в середу, можуть дати більше підказок.

Тим часом Трамп заявив, що рішення про наступного голову ФРС буде оголошено найближчим часом, додавши, що «хороший голова ФРС» знизить ставки.

Золото, як безпечний актив, часто процвітає в умовах невизначеності та низьких процентних ставок.

За офіційними даними, у травні центральний банк Китаю сьомий місяць поспіль поповнював свої резерви золотом.

У той же час, спотове срібло залишилося без змін на рівні 35,98 доларів за унцію, платина подорожчала на 0,1% до 1170,89 доларів, а паладій подешевшав на 0,4% до 1042,52 долара.