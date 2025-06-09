Акції в Азії зростають на тлі торгових переговорів між Китаєм і США. У центрі уваги - дані з Китаю

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок на тлі оптимізму щодо торгових переговорів на високому рівні між Китаєм і США, які мають відбутися сьогодні, особливо з огляду на те, що слабкі дані про інфляцію в Китаї підкреслили вплив торгової війни між цими країнами.

Акції технологічних компаній були серед лідерів зростання, причому великі китайські інтернет-компанії та південнокорейські виробники мікросхем продемонстрували значне зростання. Південнокорейський індекс KOSPI випередив свої регіональні аналоги, піднявшись на 1,7%, продовживши зростання минулого тижня після перемоги ліберальної партії на президентських виборах.

Японські акції також продемонстрували значне зростання після того, як дані про валовий внутрішній продукт за перший квартал були переглянуті і показали значно менший спад, ніж спочатку передбачалося.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, яка в п'ятницю піднялася майже до рекордних максимумів після того, як дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які виявилися кращими за очікування, продемонстрували певну стійкість американської економіки.

Однак ф'ючерси на S&P 500 знизилися на азіатських торгах, що відображає підвищену обережність перед торговими переговорами. Цього тижня очікуються ключові дані про інфляцію в США, а також щорічна Всесвітня конференція розробників Apple Inc.

Індекси материкового Китаю Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite додали в понеділок близько 0,3% кожен, а індекс Hang Seng Гонконгу зріс на 1,5% завдяки сильній динаміці технологічного сектора.

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що в понеділок у Лондоні відбудуться торговельні переговори на високому рівні між Китаєм і США, менш ніж через тиждень після рідкісного прямого телефонного дзвінка між президентом Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом.

Ринки сподівалися, що переговори призведуть до подальшого розрядження торговельного конфлікту між США і Китаєм після того, як обидві сторони погодилися знизити свої торговельні мита в середині травня, хоча і тимчасово.

Зараз інвестори сподіваються на більш тривалу угоду.

Однак настрої щодо Китаю погіршилися через слабкі дані про інфляцію, які показали стійку слабкість місцевих витрат, ймовірно, спричинену торговельною війною. Інфляція за індексом споживчих цін скоротилася четвертий місяць поспіль, хоча і трохи менше, ніж очікувалося, а інфляція за індексом цін виробників впала більше, ніж очікувалося.

Дані про торгівлю Китаю також підкреслили негативні тенденції для країни, хоча торговельний баланс країни в травні зріс більше, ніж очікувалося. Однак зростання експорту не виправдало очікувань, а імпорт скоротився значно більше, ніж очікувалося.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 1%, а TOPIX - на 0,6% після позитивного перегляду даних про ВВП за перший квартал.

Зараз дані показують, що ВВП залишився стабільним порівняно з попереднім кварталом і зафіксував менший, ніж спочатку передбачалося, спад у річному вимірі. Дані були підтримані переглядом у бік підвищення приватного споживання в першому кварталі, хоча капітальні витрати були нижчими, ніж спочатку передбачалося.

Проте дані про ВВП підкреслили певну стійкість японської економіки, незважаючи на посилення негативних факторів у торгівлі. Японські урядовці ведуть переговори на високому рівні зі США і досі наполягають на тому, щоб Японія була звільнена від усіх американських мит.

Азіатські ринки в цілому також були в основному оптимістичними, оскільки інвестори сподівалися на подальше послаблення торговельної війни між США і Китаєм.

Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,2%, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індійський індекс Nifty 50 піднялися на 0,1%, що вказує на позитивне відкриття. Індійські акції зросли в п'ятницю після того, як Резервний банк Індії знизив процентні ставки більше, ніж очікувалося, вказавши на зниження інфляції та потенційні ризики для економічного зростання.

Увага в Індії також прикута до акцій HDFC Bank Ltd (NSE:HDBK) після того, як генеральний директор і керуючий директор Сашидар Джагдішан був звинувачений у фінансовому шахрайстві відомим лікарняним фондом.

Австралійські ринки були закриті через свято.