Долар стабілізується після зростання, увага переходить на торговельні переговори між США і Китаєм

У понеділок долар залишався стабільним по відношенню до всіх основних валют, оскільки оптимізм, викликаний позитивним звітом про зайнятість у США, поступився місцем обережності напередодні важливих торговельних переговорів між США і Китаєм, які мають відбутися в Лондоні сьогодні.

Переговори відбуваються в критичний для обох економік момент, коли Китай бореться з дефляцією, а невизначеність у торгівлі погіршує настрої американських підприємств і споживачів, змушуючи інвесторів переоцінити статус долара як безпечного активу.

Очікується, що США на торгових переговорах представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговий представник Джеймісон Грір, а віце-прем'єр Хе Ліфен, ймовірно, буде присутній у складі китайської делегації.

«Угода про продовження переговорів може бути кращою за нічого, але якщо ми не побачимо конкретного прориву, вплив на настрої, ймовірно, залишиться незначним», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Markets.

П'ятничний оптимістичний звіт про ринок праці в США дещо заспокоїв інвесторів після інших похмурих економічних даних минулого тижня.

Долар зміцнився щодо основних валют після оприлюднення звіту про зайнятість, що зменшило тижневе падіння доларового індексу більш ніж наполовину. Однак за рік він все ще знизився більш ніж на 8,6%.

У понеділок єна зміцнилася на 0,10% до 144,750 за долар, оскільки дані показали, що економіка Японії в січні-березні скоротилася повільніше, ніж очікувалося.

Швейцарський франк залишався стабільним на рівні 0,8221 за долар. Євро тримається на рівні 1,1399 долара, а фунт стерлінгів - 1,3535 долара.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести інших, залишився стабільним на рівні 99,169.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій залишилася стабільною на початку торгів в Азії після стрибка на понад 10 базисних пунктів у п'ятницю.

Новозеландський долар коштував 0,6020 долара, а австралійський долар піднявся на 0,1% до 0,65 долара на тлі низьких обсягів торгів, оскільки ринки були закриті через державне свято.

Звіт про інфляцію в США за травень буде в центрі уваги в кінці тижня, оскільки інвестори та політики Федеральної резервної системи шукають докази того, що торговельні обмежувальні заходи завдали шкоди економіці.

Представники ФРС перебувають у періоді мовчання перед засіданням з питань політики, яке відбудеться наступного тижня, але вони дали зрозуміти, що не поспішають знижувати процентні ставки, а ознаки кращої, ніж очікувалося, економічної стійкості, ймовірно, ще більше зміцнять їхню позицію.

Ф'ючерси на процентні ставки вказують на те, що інвестори очікують, що центральний банк може знизити вартість запозичень на 25 базисних пунктів, причому найближче таке рішення очікується в жовтні цього року, згідно з даними, зібраними LSEG.

«Травень - перший місяць, коли очікується прояв впливу 10-відсоткового універсального мита Трампа на імпорт з країн, що не входять до USMCA. ФРС потребуватиме даних про інфляцію за кілька місяців, щоб оцінити вплив мита і, що найважливіше, його стійкість», - зазначили аналітики ANZ Bank.

У той же час, офшорний юань Китаю напередодні оприлюднення даних про інфляцію та торгівлю коштує 7,187 за долар.