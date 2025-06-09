Американські акції закрилися на позитивній ноті завдяки даним про зайнятість та надіям щодо Китаю. Tesla відскочила

Американські акції закрилися в п'ятницю на позитивній ноті після того, як кращі, ніж очікувалося, дані про зайнятість заспокоїли побоювання щодо економіки, а Tesla відскочила, відігравши частину втрат від різкого падіння на попередній сесії. Індекс S&P 500 закрився вище 6000 пунктів вперше з 21 лютого, підтриманий зростанням акцій технологічних компаній.

Інвестори з радістю сприйняли новину про те, що, за словами президента Дональда Трампа, три члени кабінету міністрів зустрінуться з представниками Китаю в Лондоні 9 червня для обговорення торговельної угоди.

«Ринок буде гнатися за торговельною угодою, коли тільки з'явиться така можливість. Питання в тому, чи буде укладено якусь реальну угоду», - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

У четвер Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін провели переговори після тижнів торгових напружень і боротьби за критично важливі мінерали. Вони залишили ключові питання невирішеними для майбутніх переговорів.

На початку торгів дані США показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі минулого місяця зросла на 139 000 після зростання на 147 000 у квітні, яке було переглянуто в бік зниження. Економісти, опитані Reuters, прогнозували зростання кількості робочих місць на 130 000.

Рівень безробіття склав 4,2%, що відповідає очікуванням.

Після оприлюднення звіту трейдери зробили ставку на те, що у керівників Федеральної резервної системи немає підстав поспішати зі зниженням процентних ставок. Вони, як очікується, будуть чекати до вересня, щоб знизити ставки, і, судячи з ф'ючерсів на процентні ставки, до грудня буде ще одне зниження. Керівники центрального банку зустрінуться наприкінці цього місяця.

«Ми очікуємо, що ФРС на засіданні цього місяця збереже ставки без змін, і вважаємо, що для продовження циклу пом'якшення політики ФРС, ймовірно, необхідне послаблення даних про ринок праці», - сказала Ліндсі Роснер, глава відділу багатосекторних інвестицій з фіксованим доходом в Goldman Sachs Asset Management.

Слабкіші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у приватному секторі та опитування в секторі послуг цього тижня викликали побоювання, що невизначеність у торгівлі може уповільнити економіку.

Американські акції зросли в травні, а індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq продемонстрували найбільше місячне зростання з листопада 2023 року завдяки пом'якшенню жорсткої торговельної позиції Трампа і оптимістичним звітам про прибутки.

У п'ятницю індекс S&P 500 досяг найвищого рівня за останні три місяці і залишився трохи нижче рекордного рівня, досягнутого в лютому, на 2%. Індекс Dow також піднявся до тримісячного максимуму.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 442, 88 пунктів, або 1,05%, до 42 762,62, S&P 500 піднявся на 61,02 пункти, або 1,03%, до 6000,32, а Nasdaq Composite піднявся на 231,50 пункти, або 1,20%, до 19 529,95.

За тиждень S&P зріс на 1,5%, Dow - на 1,17%, а Nasdaq - на 2,18%.

Акції Tesla зросли на 3,8% після падіння приблизно на 15% у четвер під час публічної суперечки Трампа з Маском, включаючи погрози розірвати урядові контракти з компаніями Маска.

Акції інших мегакапіталізованих компаній також зросли. Amazon подорожчав на 2,7%, а Alphabet - на 3,25%.

Wells Fargo подорожчав на 1,9%, оскільки рейтингове агентство S&P Global підвищило прогноз щодо Wells Fargo з «стабільного» до «позитивного». Минулого тижня американський банк був звільнений від обмеження на активи в розмірі 1,95 трлн доларів.

Акції Broadcom впали на 5% після того, як квартальний прогноз доходів виробника мережевого обладнання та спеціальних чіпів для штучного інтелекту не вразив інвесторів.

Акції Lululemon впали на 19,8%, оскільки виробник спортивного одягу знизив свій річний цільовий показник прибутку, посилаючись на підвищення витрат через мита Трампа.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,14 до 1. На NYSE було зафіксовано 173 нових максимуми та 34 нових мінімуми.

На Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,52 до 1.

S&P 500 зафіксував 20 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 86 нових максимумів і 38 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 14,5 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.